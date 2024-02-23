SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KONTENJANLARI | Sağlık Bakanlığı işçi alım başvurusu 2024 nereden yapılır? İşçi alımı il dağılımı!
Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi alımı için ilan yayınladı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu 2024 ve işçi alımı il dağılımı araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kontenjanları ve şartları neler olduğu merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alım başvurusu 2024 nereden yapılır? İşçi alımı il dağılımı!
Sağlık Bakanlığının 8 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı işçi alım başvurusu 2024 nereden yapılır ve işçi alımı kontenjanları il dağılımı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı işçi alım başvurusu 2024 nereden yapılır? İşçi alımı il dağılımı! Detaylar haberimizdedir…
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KONTENJANLARI
Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımları şöyle; Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı (84), biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı (127), elektrikçi (Genel) 144, ısıtma ve sıhhi tesisatçı (143), inşaat boyacısı (64), klinik destek elemanı (600), güvenlik görevlisi (3 bin 250), marangoz (32), oto bakım onarımcısı-otomotiv mekanikçisi (2), oto elektrikçisi (2), otomotiv kaportacısı (2), temizlik görevlisi (3 bin 550).