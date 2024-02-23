SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KONTENJANLARI | Sağlık Bakanlığı işçi alım başvurusu 2024 nereden yapılır? İşçi alımı il dağılımı!

Sağlık Bakanlığının 8 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı işçi alım başvurusu 2024 nereden yapılır ve işçi alımı kontenjanları il dağılımı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı işçi alım başvurusu 2024 nereden yapılır? İşçi alımı il dağılımı! Detaylar haberimizdedir…

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KONTENJANLARI

Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımları şöyle; Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı (84), biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı (127), elektrikçi (Genel) 144, ısıtma ve sıhhi tesisatçı (143), inşaat boyacısı (64), klinik destek elemanı (600), güvenlik görevlisi (3 bin 250), marangoz (32), oto bakım onarımcısı-otomotiv mekanikçisi (2), oto elektrikçisi (2), otomotiv kaportacısı (2), temizlik görevlisi (3 bin 550).

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIM BAŞVURUSU 2024 NEREDEN YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi alımı için ilan yayımladı. Başvurular, İŞKUR üzerinden elektronik olarak alınacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIM BAŞVURUSU 2024 NE ZAMAN?

Başvurular, 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.