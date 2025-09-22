Sadettin Saran'ın eşi kim? Sadettin Saran kaç kez evlendi, bekar mı?

Dün gerçekleştirilen seçimle Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanı olarak göreve gelen Sadettin Saran, spor ve iş dünyasında olduğu kadar kamuoyunun da yakın takibinde. Kulübün 38. başkanı unvanını alan Saran, kongrede aldığı yüksek oy oranıyla dikkat çekerken, özel hayatı da merak konusu oldu. "Sadettin Saran evli mi?", "Eşi kim?" gibi sorular, seçim zaferinin hemen ardından arama motorlarında en çok aratılan başlıklar arasında yer aldı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SADETTİN SARAN KİMDİR?

Sadettin Saran, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri ve spor dünyasının önemli figürlerinden biridir. 1964 yılında Ankara'da doğan Saran, iş hayatına genç yaşlarda atılmış ve kısa sürede birçok sektörde başarılı girişimlere imza atmıştır. Saran Holding'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan Sadettin Saran, enerji, medya, spor ve inşaat gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketlerle tanınır.

Sporla da yakından ilgilenen Saran, Türkiye'nin önemli spor kulüplerinden Fenerbahçe'nin yeni başkanı olarak seçilmiştir. Futbol camiasında etkili bir yönetici olarak bilinen Saran, kulübün sportif ve finansal anlamda güçlenmesi için projeler geliştirmeyi hedeflemektedir. İş hayatındaki disiplin ve vizyonunu spor yönetimine de yansıtması beklenen Saran, geniş iş ağı ve deneyimiyle Türk sporuna katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

SADETTİN SARAN EVLİ Mİ?

2025 yılı itibarıyla Sadettin Saran, resmî olarak evli değildir. Özel hayatını oldukça gizli ve basından uzak tutmayı tercih eden Saran, sosyal medyada ve kamuoyunda sıkça gündeme gelen iş hayatı ve spor yönetimi performansıyla ön plandadır. Evli olmaması, özel yaşamına dair merakları artırsa da Saran, bu konularda genellikle sessiz kalmayı seçmiş, hayatının bu yönünü kamuoyundan gizli tutmuştur.

SADETTİN SARAN ESKİ EŞLERİ

Sadettin Saran'ın özel hayatı birkaç evlilik dönemini kapsar. İlk evliliğini 1990'ların sonlarında Aycan Ateş ile gerçekleştiren Saran, bu birliktelikten iki kız çocuğu dünyaya geldi. Ancak çift, 2005 yılında yollarını ayırarak boşandı. Daha sonra, 2012 yılında diş hekimi Emek Külür ile hayatını birleştiren Saran, bu evliliğini ise 2017'de sonlandırdı. Bu dönemler dışında özel hayatını genellikle gözlerden uzak tutan Saran, iş ve spor yaşamındaki başarılarıyla daha çok gündeme gelmektedir.

SADETTİN SARAN'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Sadettin Saran'ın iki kızı bulunmaktadır. Büyük kızı Lâl Saran 1997 doğumludur ve küçük kızı Beliz Saran, ilk eşi Aycan Ateş'ten dünyaya gelmiştir. Saran, çocuklarıyla güçlü ve samimi bir bağ kurmuş, yakın bir baba-kız ilişkisiyle aile bağlarını her zaman ön planda tutmuştur. Aile hayatındaki bu sıcaklık, onun özel hayatında da dengeli ve sevgi dolu bir rol model olduğunu göstermektedir.