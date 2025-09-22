Fenerbahçe'de yeni bir dönem resmen başladı. 2025 Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy çokluğuyla başkan seçilen Sadettin Saran, camianın ve spor kamuoyunun en çok konuştuğu isim haline geldi. Peki, Sadettin Saran'ın adı neden Steven? Sadettin Saran aslen nereli, Türk mü? İşte, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran hakkında merak edilenler...

SADETTİN SARAN'IN GERÇEK ADI NE?

Sadettin Saran'ın kimlik bilgileri zaman zaman kamuoyunun ilgisini çekmiştir. Gerçek adıyla ilgili bazı tartışmalar bulunsa da, bilinen en net bilgi, doğumunda kendisine Steven Sadettin Saran adının verildiğidir.

Bu durumun temel nedeni ise ailesinin kökeninde yatmaktadır. 30 Ağustos 1964 tarihinde ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver şehrinde dünyaya gelen Sadettin Saran, çift kültürlü bir ailede büyümüştür. Annesi Amerikalı, babası ise Türk'tür. Bu kültürel çeşitlilik, onun ismine de yansımıştır.

SADETTİN SARAN'IN ADI NEDEN STEVEN?

Bu soru, özellikle Sadettin Saran'ın ABD doğumlu olduğunu öğrenen kişilerin ilk merak ettiği konulardan biridir. "Steven" isminin kullanılmasının başlıca nedeni, annesinin Amerikalı oluşudur. ABD'de doğan çocuklara, genellikle Amerikan isimleri verildiğinden dolayı Sadettin Saran'ın da ilk adının Steven olduğu bilinmektedir.

Ancak Türk kimliğini hiçbir zaman geri plana atmayan Saran, yaşamının ilerleyen dönemlerinde adının Sadettin kısmını ön plana çıkarmış ve bu isimle tanınmayı tercih etmiştir. Bugün hem iş dünyasında hem de spor camiasında Sadettin Saran adıyla bilinmektedir.

Not: ABD doğumlu Türk vatandaşlarının birçoğunda çift isim kullanımına rastlanabilir. Bu durum, iki farklı kültürü bir arada taşıyan bireyler için oldukça yaygındır.

SADETTİN SARAN ASLEN NERELİ?

Sadettin Saran'ın kökeni Türkiye'ye, daha doğrusu İç Anadolu Bölgesi'ne uzanıyor. Babası Türk olan Saran, baba tarafından Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlıdır. Ailesi, Türk kültürüne bağlı bir yaşam tarzı sürdürmüş ve çocuklarını bu değerlerle yetiştirmiştir.

Sadettin Saran, küçük yaşta ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini burada tamamlamış, üniversite eğitimi için ise tekrar ABD'ye dönmüştür. Bu dönemde hem Türk hem de Amerikan eğitim sistemlerini deneyimlemiş, bu durum kariyerine büyük katkı sağlamıştır.

SADETTİN SARAN TÜRK MÜ?

Sadettin Saran'ın milliyetiyle ilgili zaman zaman kafa karışıklıkları yaşansa da, bu sorunun yanıtı oldukça net: Evet, Sadettin Saran Türk'tür. Annesi Amerikalı olsa da babası Türk olan Saran, çifte vatandaşlık hakkına sahiptir. Ancak kendisini her zaman Türk kimliğiyle tanımlamış ve Türkiye'de yaşamayı tercih etmiştir.

Saran, Türkiye'ye döndükten sonra hem kamu sektöründe hem de özel sektörde önemli görevler üstlenmiştir. Özellikle 1990-1995 yılları arasında Martin Marietta adlı Amerikan savunma sanayi şirketinin Ankara temsilciliğini yürütmesi, onun hem uluslararası hem de yerel düzeyde ne kadar etkin olduğunu göstermektedir.