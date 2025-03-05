Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş'ın önünü resmen kapattı

Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş'ın önünü resmen kapattı
Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar

Mimar Ece Gürel'in akrabasının iddiası şüpheleri iyice artırdı
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti

Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti

Sacha Boey Galatasaray'a gelecek mi?

Sacha Boey Galatasaray'a gelecek mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'dan Bayern Münih'e rekor bir bonservis bedeliyle satılan Sacha Boey'in Alman kulübünden ayrılacağı ileri sürüldü. Peki, Sacha Boey Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'ın 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey, Alman devinde beklentileri karşılayamadı. Peki, Sacha Boey Galatasaray'a gelecek mi?

SACHA BOEY GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Sacha Boey'in yaşadığı sakatlıkların ardından Alman ekibi, Fransız sağ bekten istediği verimi bir türlü alamadı. Bayern'in 24 yaşındaki futbolcu için mali olarak iyi bir teklif beklediği ve 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Sacha Boey'e ayrılık vizesini verdiği belirtildi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray, Sacha Boey'e talip oldu. Sarı kırmızılıların Bayern Münih'e teklif yaparak futbolcunun geri dönüşü için çalışacağı kaydedildi.

GALATASARAY TEKLİF YAPACAK

Haberde, Boey'e Galatasaray'ın talip olduğu iddia edildi. Sarı kırmızılıların Bayern Münih'e teklif yaparak futbolcunun geri dönüşü için çalışacağı kaydedildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

İşte çeyrek finaldeki dev rakip
img

Ağaoğlu'ndan kendisine milyonluk doğum günü hediyesi
img

Galatasaray değil! İşte başına geçeceği Süper Lig devi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağla Şikel'in kahvaltısını görenlerin ağzı açık kaldı

Çağla Şıkel, bir kez daha hayranlarının ağzını açık bıraktı
Çin, Trump'a açık açık meydan okudu: ABD savaş istiyorsa savaşa hazırız

Çin, Trump'a açık açık meydan okudu: Hazırız
Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu

Devlette çalışan doktor, çektiği video ile istifa ettiğini duyurdu
Görüntü Türkiye'den! Çatıya çıkan kızıl geyiğin acı sonu

Hikayenin sonu çok acı bitti
Erkek arkadaşının hayatını kararttığı Mutlu Kaya'dan kötü haber

Mutlu Kaya'dan kötü haber
5 dakikalık işlem için belediyeye ödedikleri paraya isyan ettiler

5 dakikalık işlem için vatandaştan alınan ücrete bakın

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.