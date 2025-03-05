Galatasaray'ın 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey, Alman devinde beklentileri karşılayamadı. Peki, Sacha Boey Galatasaray'a gelecek mi?

SACHA BOEY GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Sacha Boey'in yaşadığı sakatlıkların ardından Alman ekibi, Fransız sağ bekten istediği verimi bir türlü alamadı. Bayern'in 24 yaşındaki futbolcu için mali olarak iyi bir teklif beklediği ve 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Sacha Boey'e ayrılık vizesini verdiği belirtildi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray, Sacha Boey'e talip oldu. Sarı kırmızılıların Bayern Münih'e teklif yaparak futbolcunun geri dönüşü için çalışacağı kaydedildi.

GALATASARAY TEKLİF YAPACAK

Haberde, Boey'e Galatasaray'ın talip olduğu iddia edildi. Sarı kırmızılıların Bayern Münih'e teklif yaparak futbolcunun geri dönüşü için çalışacağı kaydedildi.