Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar iptal mi edildi? 11 -12 Şubat iptal olan uçak seferleri!

Şehir içi, şehir dışı ve yurt dışı uçuşları etkileyen olumsuz hava koşulları, birçok uçuşun iptal edilmesine ve seferlerin gecikmeli yapılmasına neden oldu. Yolcular, uçuş iptalleri ve güncel sefer bilgileri hakkında bilgi almak için havayolu firmalarının açıklamalarını takip etmeye devam ediyor. İşte, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki son durum ve detaylar…

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR İPTAL Mİ EDİLDİ?

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklama sırasında "Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat tarihteki uçuşların yüzde 5'i ve 12 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar iptal mi edildi