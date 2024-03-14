Saadet Partisi Ünye adayı Muhammed Samed Lacivert kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Ünye belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Ünye belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ordu Ünye adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Ünye Belediye Başkan Adayı Muhammed Samed Lacivert kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUHAMMED SAMET LACİVERT KİMDİR?

Muhammed Samed Lacivert, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Ünye belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÜNYE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Ünye adayı belli oldu. Saadet Partisi Ünye Belediye Başkan Adayı Muhammed Samed Lacivert oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.