Saadet Partisi Sındırgı adayı İbrahim Esen kimdir? 2024 Saadet Partisi Balıkesir Sındırgı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Sındırgı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Balıkesir Sındırgı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Sındırgı Belediye Başkan Adayı İbrahim Esen kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İBRAHİM ESEN KİMDİR?

İbrahim Esen, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Sındırgı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ SINDIRGI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Sındırgı adayı belli oldu. Saadet Partisi Sındırgı Belediye Başkan Adayı İbrahim Esen oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.