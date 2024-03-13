Saadet Partisi Hacılar adayı Osman Palaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Kayseri Hacılar belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Hacılar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Kayseri Hacılar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Hacılar Belediye Başkan Adayı Osman Palaz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

OSMAN PALAZ KİMDİR?

Osman Palaz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Hacılar belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ HACILAR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Hacılar adayı belli oldu. Saadet Partisi Hacılar Belediye Başkan Adayı Osman Palaz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.