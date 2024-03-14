Saadet Partisi Aybastı adayı Osman Sesli kimdir? 2024 Saadet Partisi Ordu Aybastı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Aybastı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Ordu Aybastı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Aybastı Belediye Başkan Adayı Osman Sesli kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

OSMAN SESLİ KİMDİR?

Osman Sesli, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Aybastı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ AYBASTI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Aybastı adayı belli oldu. Saadet Partisi Aybastı Belediye Başkan Adayı Osman Sesli oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.