Rıdvan Yılmaz ne kadara transfer oldu? Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın İskoçya ekibi Rangers'a transfer olduğunu açıkladı. Bu transfer gelişmesinin ardından taraftarlar Rıdvan Yılmaz ne kadara transfer oldu? Beşiktaş ne kadar bonservis ücreti alacak? merak etmeye başladı. İşte transferin detayları...

RIDVAN YILMAZ NE KADARA TRANSFER OLDU?

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın 4 milyon euro bonservis bedeliyle İskoçya ekibi Rangers'a transfer olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2 milyon 250 bin euro şarta bağlı bedel ve oyuncunun Rangers FC ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin yüzde 20'sinin Beşiktaş'a ödeneceği belirtildi.

RIDVAN YILMAZ KİMDİR?

Rıdvan Yılmaz 21 Mayıs 2001; Gaziosmanpaşa, İstanbul doğumlu sol bek mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Scottish Premiership takımlarından Rangers'da forma giymektedir.