Resimli hayırlı cumalar mesajları: Anlamlı ve dualı-hadisli Cuma günü mesajları Cuma mesajları…

Bu mübarek günde, müslüman kardeşleriyle Cuma günü mesajları sosyal medya platformları aracılığı ile kutlanmaktadır. 4 Mart Cuma günü sizlerle paylaştığımız bu anlamlı Cuma mesajlarını sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Peki, Cuma günü mesajları nelerdir? Hangi Cuma mesajı anlamlıdır?

CUMA GÜNÜ MESAJLARI

Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar. Rabbim nefsimize celaliyle kalbimize cemaliyle hayatımıza hikmetiyle hatalarımıza rahmetiyle mahşerde Muhammedİyle yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

Allah'ım, günahlarımın hepsini küçüğünü ve büyüğünü ilkini ve sonunu gizlisini ve aşikârını bağışla. (Hadis-i Şerif/Müslim) Hayırlı cumalar.

Dili Bismillah olanın işi yarım kalmaz, sözü inşallah olanın planı bozulmaz, gözü maşallah olanın içi kararmaz. Zikri subhanallah olanın eksiği olmaz. Şükrü elhamdulillah olanın rızkı azalmaz. Anahtarı iman olanın açamayacağı kapı olmaz. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları… Resimli hayırlı cumalar mesajları: Anlamlı ve dualı-hadisli Cuma günü mesajları

Ey Allah'ım, Ey Rabbimiz! Bize dünyada uygunluk, hoşluk ve nimet ver, ahirette de güzellik, hoşluk ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru. (Buhârî, "De'avat", 55) güzel cumalar.

Allah'ım, cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Cumanız mübarek olsun.

Sen ki, suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısından ver bize Rabbim. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Ya Rabbi cumayı en bereketli gün yaptığın gibi bizi de o günün bereketiyle bereket edenlerden eyle. Cuma'mız Mübarek Olsun.

Ey büyük Rabbim, hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle. Hayırlı Cumalar.

• Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun.

Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile. Hayırlı Cumalar.

Resimli Cuma mesajları: Papatyalı cuma mesajları, en güzel ve anlamlı Cuma mesajları

• Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya (aleyhisselam), ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

HADİSLİ VE DUALI CUMA GÜNÜ MESAJLARI

Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar.

Dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Ey büyük Allahım, kalpleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sâbit kıl, dininden döndürme, Müslümanlıktan ayırma. Cumanız Mübarek olsun.

Allah'ım, Sen yardım istenilensin, dualar ancak sana ulaşır, duaları sen kabul edersin, güç ve kuvvet ancak Allah ile birlikte vardır. (Tirmizî, "De'avât", 94) Cumamız mübarek olsun.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma. Amin. Hayırlı Cumalar.

Cuma namazına gitmek, buluğluk çağına ulaşmış her Müslüman'a farzdır. (Nesâî, Cumu'a, 2; Ebû Dâvûd, Taharet, 129)

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek vaktine kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Güzel cumalar.

Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızda sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.

duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim Dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın İnşallah. Hayırlı Cumalar.

Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara kefaret olur.(Müslim, Tahâret 16)

Ey benim güzel mevlam! Benim senden istediklerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar.

Ey inanç edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, çabucak Tanrı'nın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha güzeldir. (Cuma Müddeti 9. Ayet)

Allah'ım, geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla. Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi 9)

Rabbimiz, bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster (Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel Alemin. Dualarımız kabul cumamız mübarek olsun.

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilah yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

Cuma mesajları… Resimli hayırlı cumalar mesajları: Anlamlı ve dualı-hadisli Cuma günü mesajları.

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