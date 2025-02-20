Rekabet Kurumu'nun 1,3 milyarlık cezasının ardından BİM'in Borsa'daki hisseleri de çakıldı

Rekabet Kurumu, BİM hakkında yürütülen incelemede yönetici kademesindeki bir çalışanın iş cihazından veri sildiğinin tespit edilmesi üzerine şirkete 1,3 milyar lira para cezası verdi. Büyük ses getiren bu cezanın ardından şirkete bir kötü haber de Borsa İstanbul'dan geldi.

Rekabet Kurumu "Yerinde İncelemeyi Engellemenin Sonuçları Ağır Olabilir" başlığıyla yaptığı açıklamada, "yerinde inceleme başladıktan sonra bir BİM yöneticisi tarafından veri silme eyleminin" gerçekleştirildiği ve kurum tarafından yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına hükmedildiği ifade edildi. Rekabet Kurumu, 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca BİM'e 1.295.902.606,94 TL idari para cezası verdi.

BIMAS HİSSESİ ÇAKILDI

Bu karar BİM'in halka açık hisse senetleri üzerinde de olumsuz etkiye neden oldu. Çarşamba günü kesilen para cezasının ardından Borsa İstanbul'da BIMAS koduyla işlem gören şirket hisseleri düşmeye başladı. Düşüş bugüne de taşındı. Türkiye'nin en çok işlem gören hisse senetlerinden olan BIMAS'taki düşüş yüzde 7'yi buldu. Sadece bugün yüzde 3,60 düşüş yaşayan BIMAS'ınn son fiyatı 535,00 lira oldu.