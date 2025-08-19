Taraftarların en çok araştırdığı konulardan biri Real Madrid – Osasuna maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu oldu. La Liga'nın ilk haftası itibarıyla büyük ilgi gören mücadele Türkiye'de futbolseverler tarafından şifreli kanallardan izlenebilecek. Real Madrid – Osasuna maçı hangi kanalda? sorusunun cevabı yalnızca yayın kanalıyla sınırlı değil; aynı zamanda maçın başlama saati ve yayın platformları da merak ediliyor. İşte 19 Ağustos Salı günü oynanacak karşılaşmanın yayın bilgileri…

REAL MADRID OSASUNA MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid – Osasuna maçı, 19 Ağustos 2025 Salı günü oynanacak TSİ ile 22:00'de başlayacak.

REAL MADRID MUHTEMEL 11

REAL MADRID- OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu yayınlar şifreli olduğu için izlemek isteyenlerin ilgili platformlara abone olması gerekiyor.

ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

İspanyol basınından AS Gazetesi'ne göre Real Madrid – Osasuna maçında Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso tarafından ilk 11'de sahaya sürülecek. Takımın 4-3-3 dizilişinde orta sahada Valverde – Arda Güler – Tchouameni üçlüsünün görev alması bekleniyor. Real Madrid'in resmi kadro listesinde de Arda Güler yer aldı. Bu da teknik heyetin ona güven duyduğunu gösteriyor.