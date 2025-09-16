Real Madrid - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de olacak mı?

Avrupa gecelerinde ışıklar yeniden yanıyor, Santiago Bernabéu'nun büyüleyici atmosferi bir kez daha Şampiyonlar Ligi coşkusuna ev sahipliği yapıyor. Bir yanda yıldızlarla dolu kadrosuyla turnuvanın en büyük favorilerinden Real Madrid, diğer yanda Fransız temsilcisi Marsilya, bu zorlu gecede kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Peki Real Madrid - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri de: Real Madrid - Marsilya maçında Arda Güler ilk 11'de mi sahaya çıkacak? Real Madrid - Marsilya maçına dair tüm detaylar...

REAL MADRİD - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid ile Marsilya takımları UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının açılış maçında bugün 16 Eylül 2025 tarihinde karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ev sahibi Real Madrid'in sahası Santiago Bernabéu Stadı'nda oynanacak.

REAL MADRİD - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Maç, yerel saatle 22.00'de başlayacak. İstanbul saatiyle ya da Türkiye saatiyle bu saat dilimiyle aynıdır; fakat Avrupa merkez saatine (CEST) göre de maç 21.00'de başlayacak olması bekleniyor.

REAL MADRİD - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye'de maç, Tabii Platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

Avrupa'da ve diğer bölgelerde resmi Şampiyonlar Ligi yayıncı ağına göre farklı platformlar aracılığıyla maçın aktarımı yapılacak.

ARDA GÜLER İLK 11'DE OLACAK MI?

Verdiğin muhtemel 11'ler arasında Arda Güler, Real Madrid'in ilk 11'inde yer alıyor:

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Valverde; Mastantuono, Güler, Rodrygo; Mbappé

Dolayısıyla "Arda Güler ilk 11'de olacak mı?" sorusuna cevabımız: Evet, muhtemel 11'de sahada yer alması bekleniyor.

REAL MADRİD - MARSİLYA MAÇI MUHTEMEL 11

Aşağıda maç için verilen muhtemel ilk 11'ler:

Real Madrid:

Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Valverde; Mastantuono, Güler, Rodrygo; Mbappé

Marsilya:

Rulli; Murillo, Pavard, Balerdi, Emerson; Kondogbia, Højbjerg; Greenwood, Nadir, Weah; Aubameyang