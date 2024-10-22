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Real Madrid Borussia Dortmund 11'leri! Real Madrid Borussia Dortmund maç kadrosu ilk 11'de kimler var?

Real Madrid Borussia Dortmund 11'leri! Real Madrid Borussia Dortmund maç kadrosu ilk 11'de kimler var?
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Real Madrid ve Borussia Dortmund arasında oynanacak olan maçın ilk 11'leri açıklandı. Real Madrid Borussia Dortmund maçı 11'leri belli oldu. Peki, Real Madrid Borussia Dortmund ilk 11 kimler var? Detaylar...

Real Madrid Borussia Dortmund 11! Real Madrid ve Borussia Dortmund arasında oynanacak olan maçın ilk 11'leri açıklandı. Real Madrid Borussia Dortmund maçı 11'leri belli oldu. Peki, Real Madrid Borussia Dortmund ilk 11 kimler var? Detaylar haberimizde!

REAL MADRİD BORUSSİA DORTMUND İLK 11

Real Madrid Borussia Dortmund maçı ilk 11'leri belli oldu:

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Militao, Rüdiger, Mendy, Valverde, Modric, Bellingham, Rodrygo, Vini Jr, Mbappe.

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Süle, Schlotterbeck, Bensebaini, Sabitzer, Nmecha, Malen, Brandt, Gittens, Guirassy.

Real Madrid Borussia Dortmund 11'leri! Real Madrid Borussia Dortmund maç kadrosu ilk 11'de kimler var?

REAL MADRİD BORUSSİA DORTMUND MAÇI NEREDE YAYINLANACAK?

Real Madrid Borussia Dortmund maçı Tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Tabii Spor'dan Real Madrid Borussia Dortmun maçını canlı izleyebilirsiniz.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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