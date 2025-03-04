Real Madrid- Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi mücadelesi, izleyicilere büyük bir heyecan sunacak. Bu önemli karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler, Real Madrid-Atletico Madrid maçının detaylarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, Real Madrid-Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

REAL MADRID ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid-Atletico Madrid maçı 4 Mart Salı akşamı TSİ ile 23:00'te başlayacak. Santigo Bernabeu'da oynanacak olan mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

REAL MADRID ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Atletico Madrid maçı tabii spor ekranından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid : Courtois, Rüdiger, Mendy, Raul, Valverde, Rodrygo, Tchouameni, Ceballos, Bellingham, Mbappe, Vinicius

Atletico Madrid: Oblak, Lenglet, Le Normand, Molina, Galan, Simeone, de Paul, Barrios Rivas, Lino, Griezmann, Sörloth