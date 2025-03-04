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Real Madrid-Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid-Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Real Madrid-Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Real Madrid-Atletico Madrid karşılaşmasının saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oluyor. Bu dev mücadele, Şampiyonlar Ligi heyecanını doruğa çıkaracak.

Real Madrid- Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi mücadelesi, izleyicilere büyük bir heyecan sunacak. Bu önemli karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler, Real Madrid-Atletico Madrid maçının detaylarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, Real Madrid-Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

REAL MADRID ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid-Atletico Madrid maçı 4 Mart Salı akşamı TSİ ile 23:00'te başlayacak. Santigo Bernabeu'da oynanacak olan mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

REAL MADRID ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Atletico Madrid maçı tabii spor ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid-Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı saat kaçta, hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid : Courtois, Rüdiger, Mendy, Raul, Valverde, Rodrygo, Tchouameni, Ceballos, Bellingham, Mbappe, Vinicius

Atletico Madrid: Oblak, Lenglet, Le Normand, Molina, Galan, Simeone, de Paul, Barrios Rivas, Lino, Griezmann, Sörloth

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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