Real Madrid Atletico Madrid maç özeti ve golleri! (VİDEO) Real Madrid Atletico Madrid geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖZETİ

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REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD ÖZET

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REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Real Madrid Atletico Madrid maçı 2-1'lik Real Madrid üstünlüğüyle sona erdi.

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Real Madrid Atletico Madrid maçı canlı olarak Tabii Spor'da yayınlandı.