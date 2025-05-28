Real Betis Chelsea hangi kanalda? Real Betis Chelsea maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Real Betis Chelsea maçı hangi kanalda? Real Betis Chelsea UEFA Konferans Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Betis Chelsea maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Betis Chelsea maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Betis Chelsea maçı yayın bilgisi haberimizde...

REAL BETİS CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Betis Chelsea maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Real Betis Chelsea maçını TRT 1'den güncel frekans bilgileri ile şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden veya tabii platformundan canlı Real Betis Chelsea maçını izleyebilirsiniz.

REAL BETİS CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Betis Chelsea maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.