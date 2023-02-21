Avrupa Futbolunun en üst kulüp organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde Futbol heyecan devam ediyor. Son 16 turu müsabakasında RB Leipzig ile Manchester Citey kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakaya dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, RB Leipzig- Manchester City Maçı ne zaman ,saat kaçta? RB Leipzig- Manchester City Maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecan devam ediyor. RB Leipzig ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Yarın akşam Red Bull Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, RB Leipzig- Manchester City Maçı ne zaman ,saat kaçta? RB Leipzig- Manchester City Maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Manchester City ile oynadığı ilk maçı 6-3 kaybeden RB Leipzig, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir maçta 5+ golü kalesinde görmüş oldu. Manchester City, Kasım 2014'te 3-2 kaybettiği Bayern Münih maçından bu yana Alman takımlarıyla oynadığı 14 karşılaşmanın 13'ünü kazandı .İngiliz takımlarıyla oynadığı son üç Şampiyonlar Ligi maçını kaybeden RB Leipzig, daha önceki dört karşılaşmanın üçünü kazandı

RB LEIPZIG - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu müsabakası RB Leipzig - Manchester City maçı 22 Şubat Çarşamba günü( Yarın) saat 23:00 da başlayacak.

RB LEIPZIG - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu müsabakası RB Leipzigile Manchester City arasında oynanacak müsabaka 22 Şubat Çarşamba günü saat 23.00 da oynanacak. Kritik müsabaka TV8 den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.