Rayo Vallecano- Osasuna (İspanya- LaLiga) maçı saat kaçta? Rayo Vallecano- Osasuna maçı hangi kanalda?
İspanya'nın LaLiga ligi kapsamında gerçekleşecek olan Rayo Vallecano- Osasuna maçı, 16 Eylül Pazartesi günü saat 22.00'de canlı yayınlanacak. Maç, S Sport ve S Sport Plus kanallarında izlenebilecek.
İspanya La Liga'da heyecan dolu bir karşılaşma başlıyor. Rayo Vallecano ile Osasuna, 5. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu önemli maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel ilk 11'leri hakkında detayları merakla araştırıyor. Peki, Rayo Vallecano- Osasuna (İspanya- LaLiga) maçı saat kaçta? Rayo Vallecano- Osasuna maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
RAYO VALLECANO - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN?
Rayo Vallecano- Osasuna maçı 16 Eylül Pazartesi günü oynanacak.
RAYO VALLECANO- OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Rayo Vallecano- Osasuna maçı saat 22.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
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S SPORT FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12188 MHz.
Polarizasyon: Vertical (dikey)
DVB-S2-8PSK
Symbole rate: 27500 ksym/s
FEC:5/6
D-Smart 78. Kanal
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
Vodafone TV 11. Kanal