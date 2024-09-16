İspanya La Liga'da heyecan dolu bir karşılaşma başlıyor. Rayo Vallecano ile Osasuna, 5. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu önemli maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel ilk 11'leri hakkında detayları merakla araştırıyor. Peki, Rayo Vallecano- Osasuna (İspanya- LaLiga) maçı saat kaçta? Rayo Vallecano- Osasuna maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

RAYO VALLECANO - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN?

Rayo Vallecano- Osasuna maçı 16 Eylül Pazartesi günü oynanacak.

RAYO VALLECANO- OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rayo Vallecano- Osasuna maçı saat 22.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE

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S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

D-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal