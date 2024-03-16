Raşit Karagöz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Tomarza Belediye Başkan adayı Raşit Karagöz kaç yaşında, nereli?
Raşit Karagöz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Tomarza Belediye Başkan adayı Raşit Karagöz kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Tomarza Belediye Başkan adayı olan Raşit Karagöz hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Raşit Karagöz'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Raşit Karagöz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Tomarza Belediye Başkan adayı Raşit Karagöz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
RAŞİT KARAGÖZ KİMDİR?
Raşit Karagöz, Yeniden Refah Partisi Kayseri - Tomarza Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Kayseri - Tomarza Belediye Başkan adayı Raşit Karagöz çiftçidir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.