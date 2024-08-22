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Rapor parası ne zaman yatar? İş göremezlik ödemesi ne zaman, nereden yatar?

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İş göremezlik ödemesi ne zaman, nereden yatar? Rapor parası ayın kaçında yatar? SGK'nın yatıracağı iş göremezlik ödemesi ne zaman yatar? Rapor parası, hamilelik, hastalık, iş kazası gibi durumlarda çalışanın hakkının SGK tarafından ödenmesini ifade eder. İş göremezlik raporu alan vatandaşlar rapor paralarını nasıl alacaklarını merak ediyor. Peki rapor parası nereye yatar?

Rapor parası ne zaman yatar? İş göremezlik ödemesi ne zaman, nereden yatar? SGK'nın yatıracağı iş göremezlik ödemesi ne zaman yatar? İş göremezlik süresi, sağlık raporunda belirtilen istirahat günlerini kapsar ve işveren bu süre zarfında maaşınızdan kesinti yapar. SGK ise bu gelir kaybını telafi etmek için iş göremezlik ödemesi yapar. İşte rapor parası ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde…

RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?

Rapor parası, işverenin raporu SGK'ya bildirmesinden itibaren en geç 15 gün içinde PTT aracılığıyla çalışanların hesabına yatırılır. Bu ücret, hesaba yatırıldıktan sonra 2 ay içinde alınmalıdır. Aksi halde, alınmayan paralar SGK'ya geri iade edilebilir.

Rapor parası ne zaman yatar? İş göremezlik ödemesi ne zaman, nereden yatar?

İŞ GÖREMEZLİK RAPORU (RAPOR PARASI) NEDİR?

İş göremezlik raporu, SGK'ya bağlı bir çalışanın iş kazası, meslek hastalığı, genel sağlık sorunları veya analık nedeniyle çalışamadığı dönemde yetkili hekim veya sağlık kurulu tarafından verilen bir belgedir. Bu rapor, iş göremezlik süresini belirler ve SGK tarafından iş göremezlik ödemesinin yapılmasını sağlar.

Rapor, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen devlet, üniversite veya SGK anlaşmalı özel hastanelerde uzman hekimlerce düzenlenir. Geçerli olabilmesi için son bir yıl içinde 90 gün prim yatırılmış olması gerekir; bu şart iş kazası raporları için geçerli değildir.

Betül Cirit
Betül Cirit
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