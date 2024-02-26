RAMAZAN PİDESİ NE KADAR? İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi kaç TL'ye satılacak?

Müslümanların kutsal ayı Ramazan'a sayılı günler kaldı. 11 Mart günü başlayacak olan Ramazan ayının vazgeçilmesi ise iftar sofralarını süsleyen Ramazan pidesi. Her yıl fiyatı ile şaşırtan Ramazan pidesinin bu yıl ne kadara satılacağı konuşuluyor. Ramazan pidesi ne kadar? İstanbul'da pide ne kadara satılacak? İşte ayrıntılar...

RAMAZAN PİDESİ NE KADAR?

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, ramazan pidesi fiyatları da belirlenmeye başlandı. İstanbul ve Ankara'da 250 gram ağırlığındaki ramazan pidesinin 15 TL olacağı açıklandı.

İLK İFTAR NE ZAMAN?

2024 dini takvime göre, Ramazan ayının başlangıç tarihi belirlendi. Buna göre, Ramazan ayı 11 Mart günü başlayacak. Bu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan resmi bilgiye dayanmaktadır. Ramazan ayının Mart ayında başlamasıyla birlikte, Müslümanlar için önemli bir ibadet ve manevi ay başlayacak. 10 Nisan çarşamba günü ise Ramazan Bayramı başlayacak.

RAMAZAN PİDESİ KAÇ TL?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında 250 gramlık pidenin İstanbul ve Ankara'da 15 liradan satılacağını duyurdu. Hatırlanacağı üzere geçen yıl 300 gramlık Ramazan pidesi 10 TL'den satılıyordu.