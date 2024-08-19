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Rafa Silva kimdir? Rafa Silva kaç yaşında, nereli? Rafa Silva hangi takımlarda oynadı?

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Rafa Silva kimdir? Rafa Silva kaç yaşında, nereli? Rafa Silva hangi takımlarda oynadı? Portekizli profesyonel futbolcu Rafa Silva'nın biyografisi ve futbol kariyeri hakkında bilgi arayanlar için detaylar haberimizde yer alıyor. Silva'nın yaşadığı yer, yaşadığı ve hangi takımlarda oynadığı gibi bilgiler bu haberde yer alıyor.

Rafa Silva, Portekiz Milli Takımı formasıyla da başarılar elde etti. Özellikle 2016 yılında Portekiz'in kazandığı Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer aldı. Rafa Silva, hızı, tekniği ve oyunu okuma yeteneğiyle tanınıyor. Rafa Silva'nın kim olduğu merak ediliyor. Rafa Silva kimdir? Rafa Silva kaç yaşında, nereli? Rafa Silva hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde...

RAFA SILVA KİMDİR?

Rafa Silva 17 Mayıs 1993 yılında Portekiz'in Forte da Casa bölgesinde dünyaya geldi. Forvet arkası oyuncusu ayrıca sağ kanat ve sol kanat gibi bölgelerde forma giyebiliyor. 2016-2017 sezonunda 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Braga'dan Benfica'ya transfer olan oyuncu bu sezon oynadığı 30 karşılaşmada 14 gol ve 12 asistlik katkı verdi.

Başarılı oyuncunun kariyerinde Avrupa Şampiyonası , UEFA Uluslar Ligi, 3 Portekiz Ligi Şampiyonluğu, 2 Portekiz Kupası, 2 Portekiz Süper Kupası kazandı. Rafa Silva, Benfica formasıyla çıktığı 326 karşılaşmada 94 gol ve 79 asistlik katkı verirken Braga formasıyla ise 127 maçta 26 gol ve 18 asist yaptı.

Rafa Silva kimdir? Rafa Silva kaç yaşında, nereli? Rafa Silva hangi takımlarda oynadı?

BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLDU

25 Haziran 2024 tarihinde Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş YouTube'a yaptığı özel açıklamada şunları söyledi: "Çok mutluyum. Beşiktaş'ı seçmek benim için çok kolay oldu. Kupalar ve zaferler kazanmak için çok çalışacağız. Taraftarın yarattığı atmosferi biliyorum, çok heyecanlıyım. Yeni sezon formasını ilk ben giydiğim için çok mutluyum. Bu formayı büyük zaferler kazanırken terleteceğim." dedi. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlumuz ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, havalimanında yaptığı açıklamada, "Uzun süre devam eden görüşmelerine sonunda yıldız oyuncu Silva'yı getirdik. Silva'yı bizzat Hüseyin başkan getirdi. Silva'ya hoş geldin diyoruz" diye konuştu.

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada; "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın transferi konusunda, oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir." denildi.

Rafa Silva kimdir? Rafa Silva kaç yaşında, nereli? Rafa Silva hangi takımlarda oynadı?

Rafa Silva kimdir? Rafa Silva kaç yaşında, nereli? Rafa Silva hangi takımlarda oynadı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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