PSG Liverpool maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi PSG Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Son 16 turunda Paris Saint-Germain (PSG) ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, "PSG Liverpool maçı ne zaman?" ve "PSG Liverpool maçı hangi kanalda?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. Bu dev mücadele, çeyrek finale yükselme yolunda büyük önem taşıyor.?
Avrupa futbolunun iki devi, PSG ve Liverpool, Şampiyonlar Ligi arenasında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. "PSG Liverpool maçı saat kaçta?" ve "PSG Liverpool maçı hangi kanalda?" gibi sorular, taraftarların gündeminde. Parc des Princes'te oynanacak bu zorlu karşılaşma, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.? Peki, PSG Liverpool maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi PSG Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?
PSG LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?
PSG ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı, 5 Mart 2025 Çarşamba günü saat 23:00'te oynanacak.
PSG LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Bu heyecan dolu karşılaşma, Türkiye'de TRT Tabii Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Diaz; Jota
PSG LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Fransa'nın başkenti Paris'teki Parc des Princes stadında oynanacak. Karşılaşmanın hakemi ise İtalyan Davide Massa olacak.
TAKIMLARIN DURUMU
PSG: Play-off turunda Brest'i 7-0 ve 3-0'lık skorlarla eleyerek dikkatleri üzerine çekti. Teknik direktör Luis Enrique yönetimindeki takım, özellikle Ousmane Dembélé'nin formuyla öne çıkıyor.
Liverpool: Grup aşamasını lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna katıldı. Premier Lig'de de başarılı bir performans sergileyen takımda, Mohamed Salah bu sezon 25 gol ve 17 asistle dikkat çekiyor.