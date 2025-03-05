PSG Liverpool maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi PSG Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun iki devi, PSG ve Liverpool, Şampiyonlar Ligi arenasında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. "PSG Liverpool maçı saat kaçta?" ve "PSG Liverpool maçı hangi kanalda?" gibi sorular, taraftarların gündeminde. Parc des Princes'te oynanacak bu zorlu karşılaşma, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.? Peki, PSG Liverpool maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi PSG Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?

PSG LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

PSG ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı, 5 Mart 2025 Çarşamba günü saat 23:00'te oynanacak.

PSG LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu heyecan dolu karşılaşma, Türkiye'de TRT Tabii Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Diaz; Jota

PSG LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Fransa'nın başkenti Paris'teki Parc des Princes stadında oynanacak. Karşılaşmanın hakemi ise İtalyan Davide Massa olacak.

TAKIMLARIN DURUMU

PSG: Play-off turunda Brest'i 7-0 ve 3-0'lık skorlarla eleyerek dikkatleri üzerine çekti. Teknik direktör Luis Enrique yönetimindeki takım, özellikle Ousmane Dembélé'nin formuyla öne çıkıyor.

Liverpool: Grup aşamasını lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna katıldı. Premier Lig'de de başarılı bir performans sergileyen takımda, Mohamed Salah bu sezon 25 gol ve 17 asistle dikkat çekiyor.