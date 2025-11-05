Premier Lig yıldızına silahlı tehdit

Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, savunma oyuncusu Destiny Udogie'nin bir menajer tarafından silahla tehdit edildiğini doğruladı. İngiliz futbolunda büyük yankı uyandıran olay, BBC Sport'un özel haberinde ortaya çıktı.

MENAJERDEN SİLAHLI TEHDİT İDDİASI

Habere göre Tottenham'ın genç yıldızı Destiny Udogie, bir futbol menajeri tarafından silahla tehdit edildi. Aynı kişi, başka bir kişiyi de şantaj ve tehdit yoluyla baskı altına almakla suçlanıyor.

TOTTENHAM'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Olaydan bu yana Destiny ve ailesine destek oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz. Bu hukuki bir konu olduğundan daha fazla yorum yapamayız" denildi. Tottenham, olayın polis tarafından soruşturulduğunu ve sürecin gizlilikle sürdüğünü duyurdu.

UDOGIE BU SEZONUN DİKKAT ÇEKEN İSİMLERİNDEN

22 yaşındaki İtalyan sol bek Destiny Udogie, bu sezon Premier Lig'de 10 maçta forma giydi. Genç yıldız, 2022 yazında 15 milyon sterlin karşılığında Udinese'den Tottenham'a transfer olmuştu.