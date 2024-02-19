PASSOLİG KALKTI MI, NEDEN KALKIYOR? Maç biletleri nasıl ve nereden alınır?

Süper Lig maç biletleri nasıl ve nereden alınır soruları gündeme gelirken Passolig kalktı mı ve neden kaldırılıyor merak ediliyor. Kulüpler Birliği Vakfı, elektronik bilet satışı için organizasyon ve teknik altyapı yeteneği olan firmalarla görüşmelerin başladığını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Passolig kalktı mı, neden kalkıyor? Süper Lig maç biletleri nasıl ve nereden alınır? Detaylar haberimizdedir…

PASSOLİG KALKTI MI?

Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı, Süper Lig takımlarının gelecek sezondan itibaren anlaşacağı firmalar üzerinden maç bilet satış organizasyonunu gerçekleştireceğini açıkladı. Bu açıklamayla birlikte Süper Lig'de uygulanan Passolig E-bilet uygulamasının dönemi sona ermiş oldu.

SÜPER LİG MAÇ BİLETLERİ NASIL ALINIR?

Bu açıklamaya göre Süper Lig'de uygulanan Passolig E-bilet uygulamasının dönemi sona ermiş oldu. Gelecek sezon kulüpler anlaşmalı olduğu firmalarla geliştirilen yerel uygulamalar üzerinden maç bileti satışlarını gerçekleştirecek.

SATIŞ VE DAĞITIMI KULÜPLER TARAFINDAN YAPILACAK

Kulüpler Birliği Vakfından yapılan açıklamada, 6222 sayılı kanunda elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışı gerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamaların kulüpler tarafından gerçekleştirildiği hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı; "Kulüplerimiz, önümüzdeki dönemde elektronik bilet satış organizasyonunu, anlaşacakları firmalar ile gerçekleştirmek kanaatindedir. Bu doğrultuda bilet satış organizasyonu ve teknik altyapı kabiliyetine haiz firmalar ile görüşme kararı alınmıştır. Kulüplerimizin bilet satış organizasyonuna talip olacak firmaların Kulüpler Birliği Vakfına başvurularını iletmeleri rica olunur."