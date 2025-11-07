Haberler

Passolig'de maçlık koltuk devri nasıl yapılır? Re-Sale sistemi nasıl çalışıyor?

Passolig'de maçlık koltuk devri nasıl yapılır? Re-Sale sistemi nasıl çalışıyor?
Güncelleme:
Passolig, spor seyircilerine maçlık koltuk devri yapma imkanı sunuyor. Bu sistem, bir maça gidemeyecek olan koltuk sahiplerinin, koltuklarını diğer taraftarlara devretmelerine olanak sağlıyor. Peki, Passolig'de maçlık koltuk devri nasıl yapılır? Re-Sale sistemi nasıl çalışıyor? Re-Sale sistemi ne işe yarıyor? Passolig'de maçlık koltuk devrine dair detaylar haberimizde...

Maç günlerinde tribünlerin doluluğunu artıran ve ekonomik kazanç sağlayan Passolig Re-Sale sistemi, kombine sahiplerinin gidemeyecekleri maçlarda koltuklarını kolayca devretmelerine olanak tanıyor. Peki, Passolig'de maçlık koltuk devri nasıl yapılır? Re-Sale sistemi nasıl çalışıyor? Re-Sale sistemi ne işe yarıyor? Detaylar haberimizde...

PASSOLİG'DE MAÇLIK KOLTUK DEVRİ NASIL YAPILIR?

Passolig kullanıcıları için koltuk devri artık dijital ortamda oldukça pratik bir hale geldi. Özellikle Kocaelispor taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği bu sistem, kombine sahiplerinin gidemeyecekleri maçlarda koltuklarını devretmelerine olanak sağlıyor. Böylece tribünlerde boş koltuk kalmasının önüne geçilirken, kulübe ek gelir sağlanıyor.

Passolig hesabı olan taraftarlar, www.passo.com.tr üzerinden kullanıcı bilgileriyle giriş yapabiliyor. İlk adımda hesabınıza giriş yaparak, kombine sahipliği bilgilerinizi doğrulamanız gerekiyor.

KOMBİNE DEVRİ ADIMLARI

Hesabım sekmesine girilir ve Kombinelerim bölümü seçilir.

Kombine Kulübe Devir kutucuğu işaretlenir ve takım olarak Kocaelispor seçilir.

Devir yapılacak maç belirlenir ve Kombine Devir butonuna tıklanır.

Açılan sözleşme okunup onaylanır.

TC kimlik numarası ve telefon bilgisi girilerek OTP (tek kullanımlık şifre) talep edilir.

OTP girildikten sonra kombine devri kulübe iletilir ve işlem tamamlanır.

E-POSTA BİLDİRİMLERİ

Passolig sistemi, devir sürecinin her aşamasında taraftarlara e-posta yoluyla bilgi veriyor. Koltuğun devri onaylandığında ve satıldığında kullanıcı bilgilendiriliyor. Bu sayede taraftar, sürecin hangi aşamada olduğunu kolaylıkla takip edebiliyor.

RE-SALE SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Passolig'in Re-Sale sistemi, kombine sahiplerinin koltuklarını maçlık olarak satışa sunabilmelerini sağlayan yenilikçi bir platformdur. Bu sistem, hem kulübün doluluk oranını artırmak hem de taraftarlara ekonomik kazanç sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

KOLTUK SATIŞI VE PARA PUAN KAZANIMI

Kombine sahibi, gidemeyeceği bir maç için koltuğunu Re-Sale sistemi üzerinden satışa sunar. Koltuk satıldığında, bilet ücretinin %30'u kadar Passo para puan kazanılır. Bu puanlar, bir sonraki sezon kombine yenileme işlemlerinde indirim olarak kullanılabiliyor.

Tribünlerde boş koltuk kalmamasını sağlamak

Kulübe ek gelir oluşturmak

Taraftarlara esnek ve ekonomik bir çözüm sunmak

Bu model, taraftar paylaşımını teşvik ederek, maç günlerinde stadyum atmosferinin canlı kalmasına katkıda bulunuyor.

PASSOLİG RE-SALE SİSTEMİ NE İŞE YARIYOR?

iPassolig Re-Sale sistemi, kombine sahiplerinin gidemeyecekleri maçlar için koltuklarını kulübe devretmelerine imkan tanıyan bir uygulamadır. Kocaelispor taraftarları tarafından yoğun ilgi gören sistem, tribün doluluk oranını artırırken, ekonomik geri dönüş sağlayan bir taraftar modelini ön plana çıkarıyor.

Sistem sayesinde boş koltuklar, satışa çıkarılarak başka taraftarlar tarafından alınabiliyor. Böylece her maçta daha fazla taraftarın stadyuma gelmesi sağlanıyor ve kulüp gelirleri artırılıyor.

Satılan koltuk üzerinden %30 Passo para puan kazanılır

Para puanlar bir sonraki sezon kombine yenileme işlemlerinde kullanılabilir

Sadece satılan koltuklardan kazanç elde edilir; satış gerçekleşmezse puan kazanımı olmaz

Re-Sale sistemi, kombine sahiplerine maçlara katılamadıkları durumlarda esnek bir çözüm sunuyor. Koltuk devri sayesinde taraftarlar, kulüplerine destek olurken aynı zamanda ekonomik kazanç elde edebiliyor.

