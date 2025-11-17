PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ SONUÇLARI: Pasifik Holding halka arz sonuçları açıklandı mı? PAHOL ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Pasifik Holding A.Ş. (PAHOL) halka arzıyla sermaye piyasalarında yatırımcıların ilgisini üst düzeye çıkardı. 12-14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinin ardından açıklanan halka arz sonuçları, bireysel ve kurumsal yatırımcılar açısından merakla takip edildi. Peki, Pasifik Holding halka arz sonuçları açıklandı mı? Pasifik Holding (PAHOL) ne zaman işlem görecek?Pasifik Holding halka arz kaç lot verdi, halka arz fiyatı ne kadar?Pasifik Holding halka arz katılım endeksine uygun mu?Pasifik Holding halka arzın detayları haberimizde!

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Pasifik Holding A.Ş. (PAHOL), 12-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği halka arz talep toplama sürecinin ardından sonuçlarını açıkladı. Şirketin halka arz süreci, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü ve piyasa beklentilerini yakından takip eden yatırımcılar sonuçları merakla bekliyordu.

Halka arzda 1,50 TL'den talep toplayan Pasifik Holding, toplamda 4 milyar TL nominal değerli pay satışını gerçekleştirerek halka arz büyüklüğünü 6 milyar TL olarak tamamladı. Bu sonuç, şirketin sermaye piyasalarındaki görünürlüğünü artırırken, yatırımcı tabanının genişlediğini de ortaya koyuyor.

Halka arz sonuçları, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcı ilgisini yansıtması açısından dikkat çekici oldu. Toplam 682.612 yatırımcı talepte bulunurken, nihai olarak 659.021 yatırımcının talebi karşılandı.

PAHOL NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından yatırımcılar en çok "PAHOL ne zaman işlem görecek?" sorusunu merak ediyor. Halka arzın ardından şirketin payları, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasıyla yatırımcıların portföylerine eklenebilecek. İşlem tarihleri genellikle halka arz sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından belirlenir ve yatırımcılar için önceden duyurulur.

PAHOL'ün işlem göreceği gün, yatırımcılar açısından likiditenin ve fiyat hareketlerinin ilk sinyallerini gözlemlemek açısından kritik bir öneme sahip. Halka arzdan elde edilen talep yoğunluğu, ilk işlem gününde fiyat volatilitesinin oluşabileceğine işaret ediyor.

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Yatırımcıların merak ettiği bir diğer konu ise dağıtılan lot sayısı. Pasifik Holding'in halka arzında bireysel yatırımcılara yaklaşık 2464 lot dağıtıldığı hesaplandı. Bu rakam, yatırımcı tabanının çeşitliliğini ve talebin yoğunluğunu anlamak açısından önemli bir gösterge oluşturuyor.

Halka arz sürecinde yurt içi bireysel yatırımcıdan nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,34 katı talep gelirken, 649.369 yatırımcının talebi karşılandı. Yüksek başvurulu yatırımcılara nihai tahsisatın 13,35 katı talep gelirken, 9496 yatırımcıya dağıtım yapıldı. Kurumsal yatırımcılar açısından ise 156 yatırımcının talebi karşılanabildi ve talep oranı 1,5 kat olarak gerçekleşti.

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Pasifik Holding'in halka arz fiyatı, talep toplama süreci öncesinde belirlenen 1,50 TL olarak açıklandı. Bu fiyat üzerinden paylar satışa sunuldu ve halka arz büyüklüğü toplam 6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Halka arz fiyatı, şirketin piyasa değeri ve yatırımcıların ilgisi açısından kritik bir gösterge. 1,50 TL'lik fiyat, yatırımcıların yoğun talebini karşılamak ve şirketin sermaye artırımı hedeflerini gerçekleştirmek için stratejik olarak belirlenmiş görünüyor.

PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Pasifik Holding'in halka arzı, katılım endeksine uygunluk açısından değerlendirildiğinde ise uygun olmadığı görüldü. Katılım endeksine uygun olmamak, yatırımcıların şirket paylarını katılım bankaları ve faizsiz finans kurumları üzerinden değerlendiremeyeceği anlamına geliyor.



NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir!