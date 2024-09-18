Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir karşılaşma futbol severleri bekliyor. Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında İspanya'nın yükselen yıldızı Girona'yı ağırlamaya hazırlanıyor. İki takımın da son dönemde gösterdiği performans, bu mücadeleyi oldukça ilgi çekici hale getiriyor. Peki, Paris Saint Germain- Girona maçı saat kaçta? UEFA Paris Saint Germain- Girona maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

PSG - GIRONA MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint - Germain, İspanya'nın Girona takımını ağırlıyor. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

PARIS SAINT GERMAIN- GIRONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Parc des Princes'te oynanacak mücadele 18 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

UEFA 18 EYLÜL ÇARŞAMBA MAÇ TAKVİMİ

18 Eylül Çarşamba

19.45 Sparta Prag - Salzburg

19.45 Bologna - Shakhtar Donetsk

22.00 Celtic - Slovan Bratislava

22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund

22.00 Manchester City - Inter

22.00 Paris Saint-Germain - Girona

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