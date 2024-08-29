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Paris 2024 Paralimpik Oyunları başladı mı? Paralimpik oyunları ne zaman, hangi kanalda?

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Paris'te düzenlenecek olan 2024 Paralimpik Oyunları'nın başlama tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Paralimpik Oyunları'nın ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı hakkında detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları şenlikleri 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü Place de la Concorde'da yapılan açılış töreniyle başladı. Paris, engelli sporcuların katıldığı bu uluslararası yarışmaya ilk kez ev sahipliği yapacak. Peki, Paris 2024 Paralimpik Oyunları başladı mı? Paralimpik oyunları ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...

PARALİMPİK OYUNLARI NE ZAMAN?

Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni, şehrin kalbinde gerçekleştirilecek ve büyük bir etkinlik olacak. Paralimpik Oyunları şenlikleri 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü Place de la Concorde'da yapılan açılış töreniyle başladı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları başladı mı? Paralimpik oyunları ne zaman, hangi kanalda?

MİLLİ SPORCULAR

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, kadınlar K44 52 kiloda çeyrek finalde Gürcistan'dan Ana Japaridze'ye 7-6 mağlup oldu. Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı olan Meryem Betül Çavdar, çekişmeli geçen maçta 7 numaralı seribaşı Gürcü sporcuya yenildi. Milli sporcu, bronz madalya şansını sürdürmek için TSİ 18:53'te repesaj maçına çıkacak.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları başladı mı? Paralimpik oyunları ne zaman, hangi kanalda?

2024 PARALİMPİK OYUNLARI HANGİ KANALDA?

2024 Paris Olimpiyatları Paralimpik Oyunları TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

PARALİMPİK OYUNLARI MAÇ TAKVİMİ

Paris 2024 Paralimpik Oyunları başladı mı? Paralimpik oyunları ne zaman, hangi kanalda?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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