Papara çöktü mü? Papara neden girilmiyor, problem mi var 7 Kasım Perşembe?
Papara uygulamasına giriş yapamayan kullanıcıların merak ettikleri arasında Papara çöktü mü? 7 Kasım Papara sorun mu var, neden çalışmıyor? soruları yer aldı. Uygulamaya giriş esnasında problem yaşanması üzerine Papara çöktü mü? 7 Kasım Papara sorun mu var, neden çalışmıyor? sorularına yanıt arandı.
Papara çöktü mü? sorusu araştırılıyor. Papara uygulamasının kullanıcıları uygulamaya giriş yaparken yaşadığı sorunun ardından arama motorlarında Papara çöktü mü? 7 Kasım Papara sorun mu var, neden çalışmıyor? soruları aratıldı. Peki, Papara çöktü mü? 7 Kasım Papara sorun mu var, neden çalışmıyor? İşte detaylar...
PAPARA ÇÖKTÜ MÜ?
Papara uygulamasına girmeye çalışan ancak giremeyen kullanıcılar, yaşadıkları erişim sorununu sosyal medyada dile getirdi.
Papara'dan yapılan açıklamada "Merhaba, sana daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla altyapımızı güncelliyoruz. Bu süreçte Papara mobil uygulamamıza veya web sitemize kısa süreliğine erişemeyebilirsin. Ancak teknik ekiplerimiz bu durumu en kısa sürede çözeceklerdir. Anlayışın ve sabrın için teşekkür ederiz" denildi.
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