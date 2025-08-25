Papara kullanıcıları, platformda yaşanan erişim problemlerinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Sisteme giriş yapmaya çalışan birçok kişi, "Papara ne zaman tekrar kullanıma açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor. Papara açıldı mı? 25 Ağustos Papara şu an çalışıyor mu?

PAPARA ÇALIŞIYOR MU?

Papara kullanıcıları, uygulamaya giriş sırasında "İçerik yüklenemedi" ve "Bu işlem limitlerimizin üzerinde sayıda denenmiştir" gibi hata mesajları almaya devam ediyor. Konuyla ilgili Papara'dan yapılan açıklamada, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı işlemlerin tespitine yönelik olarak uygulamada geçici kısıtlamalar getirildiği açıklandı. Yetkililer, sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğünü ve kullanıcıların sabrını talep ettiklerini belirtti.

PAPARA NE ZAMAN AÇILACAK?

Papara'dan yapılan resmi açıklamada, platformda geçici kısıtlamaların yasa dışı bahis işlemlerinin tespiti amacıyla uygulandığı belirtildi. Şirket yetkilileri, sorunun çözümü için yoğun şekilde çalıştıklarını ve kullanıcıların en kısa sürede sorunsuz bir şekilde hizmete erişebilmeleri için gerekli adımların atıldığını ifade etti. Ancak, net bir açılış tarihi henüz paylaşılmadı. Kullanıcılar, gelişmeler için Papara'nın resmi kanallarını takip etmeye devam ediyor. Yetkililer, yaşanan aksaklığın kısa süre içerisinde giderilmesini hedeflediklerini vurguladı.

PAPARA'DAN AÇIKLAMA

Papara'nın açıklaması şu şekilde;

"Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada da belirtildiği üzere, ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler uygulanacaktır. Teknik geliştirmeler devam etmekte olup, kullanıcılarımız en kısa sürede bilgilendirilecektir. 6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa sürede tüm hizmetlerimize eksiksiz şekilde ulaşabilmeniz için çalıştığımızı bilmenizi isteriz."