Özgür Özel kimdir? Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel hayatı ve biyografisi! - Haberler

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Özgür Özel kimdir? Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel hayatı ve biyografisi!

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Özgür Özel kimdir? Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Özgür Özel izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel hayatı ve biyografisi! Özgür Özel kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Özgür Özel hakkında araştırmalar yapılıyor. Özgür Özel kimdir? Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel hayatı ve biyografisi!

ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?

Özgür ÖZEL

Manisa - 1974, Talat, Şükran.

Eczacı; Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi.

Manisa Eczacı Odasında 1 dönem Genel Sekreterlik ve 2 dönem Oda Başkanlığı görevlerinde bulundu. Aynı yıllarda Manisa Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcülüğü ve Başkanlığı görevlerini yürüttü. Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu, Avrupa Eczacılık Forumu gibi uluslararası örgütlerde üyeliği bulunmaktadır. Türk Eczacıları Birliğinde 1 dönem Saymanlık, 2 dönem Genel Sekreterlik görevlerini yürüttü.

24, 25 ve 26. Dönemde Manisa Milletvekili seçildi. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Soma Maden Araştırma Komisyonu, CHP Cezaevleri İzleme ve İnceleme Komisyonu ve CHP Üniversitelerin ve Öğrencilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Üyeliği görevlerini üstlendi. CHP Grup Başkanvekilidir.

Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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