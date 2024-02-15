Yerel seçim çalışmaları kapsamında Ankara'daki açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu'nu anons ederken oynadığı dizilerdeki karakterlere atıfta bulunarak ilginç cümleler sarf etti.Peki, Özgür Özel, Erdal Beşikçioğlu'na ne dedi? Detaylar haberimizde...

ÖZGÜR ÖZEL, ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NA NE DEDİ?

"CHP'nin yönettiği kentlere yatırım geliyor, kentler güzelleşiyor" diyen CHP lideri Özel, "Etimesgut'a bunu yapmaya geliyoruz. Etimesgut'u, Ankaralı kimliğine sahip çıkan, elinin değdiği yeri değiştiren, halkın sevdiği birisine teklif ettik. O da kabul etti. Ona bakınca ben bir Ankara sevdalısı, suçlulara göz açtırmayan, kahraman Türk polisini görüyorum. Ona bakınca ben bu kapı niye kapalı diyen valiyi görüyorum" ifadelerini kullandı.