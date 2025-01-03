Özel okul fiyatları zamlandı mı, ne kadar oldu? 2025 özel okul ücret listesi!

Özel okul fiyatları zamlandı mı, ne kadar oldu? Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı ve yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. 2025 özel okul ücret listesi ve ne kadar zamlandı soruları gündeme geliyor. Özel okul fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

ÖZEL OKUL FİYATLARI ZAMLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, özel okullar gelecek yıl en fazla yüzde 54,8 oranında zam yapabilecek. Kıyafet ve etüt gibi ek hizmetlerde ise zam oranı en fazla yüzde 49,8 olarak uygulanacak.

KIYAFET VE ETÜT FİYATLARI ZAMLI FİYATLARI NE KADAR?

Yeni yönetmelikte yemek ve servis ücretlerine yönelik bir düzenleme yok ancak diğer hizmetlere ilişkin önlemler alındı. Buna göre pansiyon, kıyafet, etüt, uluslararası diploma, sertifika programı gibi hizmetlerin ücretleri artık bir formüle göre hesaplanacak. Yönetmelikle birlikte 12 aylık ÜFE ve TÜFE'nin yarısının 5 puan azı kadar kadar zam yapılabilecek. Böylece gelecek yıl bu kalemlere yüzde en fazla yüzde 49,8 oranında zam yapılabilecek.