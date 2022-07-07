Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın silahla öldürülmesinin ardından Türk Tabipleri Birliği greve gitme kararı aldı. Peki, özel hastanelerde grev var mı?

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın silahla öldürülmesinin ardından Türk Tabipleri Birliği greve gitme kararı aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan TTB, 7-8 Temmuz tarihlerinde görev yapmayacaklarını duyurdu.

Olayın ardından hastanede büyük panik yaşanırken Türk Tabipleri Birliği'nden dikkat çeken bir karar geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türk Tabipleri Birliği, Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında katledildiğini dile getirdi. TTB, paylaşımın devamında "Şiddete karşı 7-8 Temmuz'da grevdeyiz!" ifadelerini kullandı.

Özel hastanelerle ilgili ayrıca bir açıklama henüz yapılmadı.