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Otomotiv sektöründeki dev birleşme tehlikeye girdi

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Japon otomotiv devleri Honda ve Nissan arasında Aralık 2024'te başlatılan birleşme görüşmeleri, beklenmedik gelişmeler nedeniyle çıkmaza girdi. Honda'nın, Nissan'ı tamamen kendi bünyesine katma teklifi, Nissan yönetiminde şaşkınlık ve rahatsızlık yarattı. Bu yeni teklif, başlangıçta planlanan ortak bir holding şirketi yapısından sapma gösteriyor.

Honda ve Nissan'ın yönetim kurulları, birleşme görüşmelerinin geleceğini değerlendirmek üzere bir araya gelmeye hazırlanıyor. Honda'nın Nissan'ı tamamen sahiplenme önerisi, Nissan cephesinde "ya kabul et ya da vazgeç" şeklinde algılandı ve bu durum, birleşme sürecini zora soktu.

HİSSE SENETLERİNDE HAREKETLİLİK YAŞANDI

Birleşme görüşmelerinin iptal edilebileceği haberleri üzerine, Nissan'ın hisseleri %7,4'e kadar yükselirken, Honda'nın hisseleri %4,2'ye kadar artış gösterdi.

RENAULT VE MITSUBISHI'NİN ROLÜ ÖNEMLİ

Nissan'ın %36 hissesine sahip olan Fransız otomobil üreticisi Renault, Honda'nın kontrolü ele alması durumunda hisseleri için daha yüksek bir prim talep etti ve görüşmelerin uzatılmaması yönünde baskı yaptı. Öte yandan, Nissan'ın stratejik ortağı Mitsubishi'nin de birleşmeye katılması için davet edildiği, ancak henüz bir karar vermediği bildirildi.

NISSAN'IN BAŞI MALİ ZORLUKLARLA DERTTE

Nissan, son dönemde mali performansındaki düşüş nedeniyle zor günler geçiriyor. 2024 mali yılının ilk yarısında işletme kârı %90, net geliri ise %94 oranında azaldı. Bu durum, şirketin pazardaki konumunu güçlendirmek için yeni stratejiler arayışına girmesine neden oldu. Honda ve Nissan arasındaki birleşme görüşmeleri belirsizliğini koruyor ve otomotiv sektöründe önemli etkilere yol açabilecek gelişmeler yakından takip ediliyor.

Otomotiv sektöründeki dev birleşme tehlikeye girdi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Otomobil
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