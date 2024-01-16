Otomotiv pazarının liderinden hayat kurtaran uygulama! Kazayı algılayıp ambulans gönderiyor

Fiat Connect basın buluşmasında bilgilendirmede bulunan Tofaş Mobilite Çözümleri Direktörü Hasan Erdoğan şunları söyledi:

• Mobiliteyi A noktasından B noktası ulaşmak, hareket etmek, araçlara binmek olarak nitelendiriyoruz. Bu iki nokta arasında insan hayatını kolaylaştıracak teknolojilere çözümlere de "mobilite çözümleri" diyoruz.

• Günümüz otomotiv sektöründe değişimin, 25 yıl öncesinden başladığını gözlemliyoruz.

• Türkiye'de rekabetçi bir pazar var ve her gün yeni oyuncular dahil oluyor.

• Elektrifikasyon, otonom araçlar ve bağlantılı araçlar tarafındaki gelişmelerle bir dönüşüm yaşanırken, müşteri ihtiyaç ve beklentileri değişiyor ve mobilite kavramı öne çıkıyor. ve.

• Bir başka yönden bakarsak, otomotiv sektörünün kendi içindeki dinamikleri de değişiyor ve otomotivde katma değerin önemli bir kısmını oluşturan tedarikçiler de değişiyor.

• Tofaş penceresinden bakarsak, biz bunu büyük bir mobilite evrimi olarak görüyoruz.

• Müşterilerimizin bizden beklediği, bizim de odaklandığımız mobilite çözümlerinin merkezinde bağlantılı araçlar var.

• Mobilite hizmetlerini bir ürün ya da hizmet olarak düşünebilirsiniz. Ürünü satın almanın yanında hizmeti satın almak, kiralama kısaca satın almanın haricindeki alternatif modellerin tümüne "hizmet" diyebiliriz.

• Uzun ya da kısa dönem kiralama, abonelik modeli, şarj hizmetleri… Bunların hepsini de "mobilite hizmetleri" şapkası altında ele alıyoruz.

• Bağlantılı araçlar ise aslında araçlara markayla müşterinin ilişki kurduğu ve hepsinin merkezinde olan ve bizim de uzun zamandır yatırım yaptığımız bir konu.

• FIAT markası, 5 yıldır üst üste Türkiye toplam otomotiv pazarının lideri olmayı sürdürüyor. Aynı zamanda satış sonrasında da devreye aldığı müşteri dostu ve hayat kolaylaştıran uygulamalarla sektörde ilkleri gerçekleştiriyor.

• Müşteriler günümüzde sadece araç satışı ve satış sonrası hizmetini değil, bunun devamında, mobilite evrenindeki tamamlayıcı ve değer yaratan alanlarda da hizmet almayı bekliyor.

• Bizler, Mobilite Çözümleri altında, markamızın bu konumunu güçlendiren yenilikçi hizmetleri geliştirmeye odaklanıyoruz.

• Tofaş'ın, üretim ve AR-GE deneyimi ve yetkinlikleri sayesinde birçok yenilikçi uygulamayı kendi içimizde geliştiriyoruz.

• Türkiye'deki ilk ve en kapsamlı bağlanabilirlik teknolojisi olan ve start-up iş birliğiyle 2018 yılında AR-GE Merkezimiz tarafından devreye alınan bir mobil uygulama olan Fiat Connect, Türkiye'nin ilk ve öncü bağlantılı araç teknolojisi.

• FIAT markasının vaadi; herkesin konfora, teknolojiye, tasarıma ulaşabilmesi.

• Buradan hareketle; geçen senenin ortasında Egea'da Connect standart hale getirildi. Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobiline sahip müşterilerimiz Connect teknolojisine ve Connect'in sunduğu katma değerli hizmetlere standart bir şekilde erişebiliyorlar.

• 2023 sonu verilerimize göre, Türkiye'de şu an 100 bine yakın bağlantılı araç parkımız var.

CONNECT "HAYAT KURTARIR"

• Fiat Connect'i 4 başlıkta bunu ele alıyor olacağız. İlk olarak Connect "hayat kurtarır" diyoruz. İkinci olarak da kullanıcısının hayatını kolaylaştırır.

• Diğerleri özellikleriyse müşterilerimize aracınızla ilgili bilgiler vermesi ve avantajlar sunması... Güvenlik kapsamındaki fonksiyonlar

• Fiat Connect'i geliştirirken müşteri araştırmaları yaptığımızda ilk çıkan konu, güvenlikti.

• Müşterilerimizin güvenlikle ilgili beklentilerinden hareketle geliştirdiğimiz ve müşterilerimizin yanında olduğumuzu hissettiren çok önemli bir ambulans hizmetimiz var.

• Kullanıcılarımız, olası bir kaza durumunda 7/24 çalışan Müşteri İlgi Merkezimiz tarafından anında aranıyor.

• Eğer kaza sonrası kendilerine ulaşabilirsek ambulans yönlendirmesi gerçekleştiriyoruz. Ya da herhangi bir ihtiyacı olup olmadığını kendileriyle görüşüyoruz.

• Müşterimize ulaşamama durumunda ise kazanın gerçekleştiği noktaya direkt ambulans yönlendirmesi yapıyoruz.

• Bugüne kadar 884 kazada, 132 sefer ambulans yönlendirmesi yaptık.

• Bir diğer hayat kurtaran özelliğimiz de karayollarından aldığımız veriler üzerinden sunduğumuz, Türkiye'nin en çok kaza yapılan en riskli 250 noktası için kullanıcılarımızı bilgilendiren "Kaza Kara Nokta Bİldirimi" uyarısı. Müşterilerimiz kaza gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu bu noktalardan birine yaklaştığı zaman bir kalp atışı sesini andıran bir bildirimle Kendilerine bir nevi "dikkatli ol" mesajı iletiyoruz.

• 2023 yılında 44 bin tane araca 500 bin sefer bildirim paylaştık. Connect'in hayatı kolaylaştıran da pek çok özelliği bulunuyor. Bunlardan biri, uzaktan kapı açma kapama özelliği… Connect kullanıcıları araçlarından uzakta olsalar dahi istedikleri zaman araçlarının kapılarını; anahtara gereksinim olmadan, mobil uygulama üzerinden açıp kapatabiliyor.

• Mobil uygulamamızda ayrıca araç sağlığı bilgisi, park lokasyon bilgisi ve çekilme bildirimi gibi değerli fonksiyonlar öne çıkıyor.

• Bunların dışında hız limiti sınırlaması ya da aracınız sizin kullanımınızda değilken; belli bir mesafeyi aştığında uyarı gelmesi için mesafe limiti özelliğinden yararlanabiliyorsunuz. Bu özelliği açtığınızda, özellikle aracı valeye verdiğinizde, uyarı gelmesini sağlayabiliyorsunuz.

• Aracınızın yakıtı çeyrek deponun altını yeniden size en yakın Opet'e yönlendiren bilgiler veriyor. Müşterilerimiz araçtan inmeden Opet istasyonlarında akaryakıt ödemesini mobil uygulama üzerinden yapabiliyorlar.

• Aynı özellik servis harcamalarınız için de var. Servis ödemelerinizi de temassız bir şekilde ve uygulamada üzerinden yapabiliyorsunuz.

İSPARK LOKASYONLARINI GÖREBİLİYORLAR

• İstanbul'daki İspark lokasyonlarını ya da diğer büyük illerdeki otoparkların konumlarını da ihtiyaç duyulması halinde; yine mobil uygulama üzerinden, "yakınımdakiler" sekmesinde görebiliyorlar.

• Connect uygulaması, bulunduğunuz konumunu hava kirliliği verisine de erişip o noktadaki hava kalitesini ölçümlüyor ve ne kadar temiz ya da kirli olduğunu gösteriyor.

• 2023 yılı ile beraber müşterilerimizin Connect'e erişebileceği kanalları çoğalttık.

• Bunlardan ilki Android Auto özelliği.

• Connect'in sunduğu; yakıt bilgisi sürüş skoru akü durumu son seyahatler, bakıma kalan kilometre özellikleriarabanızdaki multimedya ekranında da üzerinden takip edilebiliyor. Apple CarPlay'i de yakın zamanda sisteme dahil etmek üzere çalışmalarımız sürüyor.

• Müşteri deneyimini her geçen gün daha ayrıcalıklı bir boyuta taşıyoruz. Geçtiğimiz sene uygulama özelindeki önemli yeniliklerden biri de Connect'i giyilebilir teknolojilerin en yaygını olan akıllı saatler ile buluşturmamız oldu.

• Apple Watch ve diğer Android akıllı saatlerden de FIAT Connect özelliklerine müşterilerimiz erişebiliyorlar.

• Hayatı kolaylaştırmaya yönelik bir diğer konu da Akıllı Servis Uygulamamız. Türkiye'de olmayan yepyeni ve geleceğin satış sonrası hizmetlerini şekillendirecek bir hizmetini geliştirdik.

• Akıllı Servis, Fiat Connect teknolojisi üzerine inşa edilmiş bir yapı.

•Araçların servis zamanı geldiğinde kullanıcıların kafalarında Ne kadar ödeyeceklerine dair bir soru işareti olur. Akıllı servis ile bu soru işaretini ortadan kaldırdık.

• Egea sahiplerine özel olarak geliştirilen bu hizmet, servis maliyetini müşterilerimiz için öngörülebilir ve net hale getiriyor.

AKILLI SERVİS ABONELERİ HER 100 KİLOMETREDE 79 TL ÖDÜYOR

• Akıllı Servis ile Egea kullanıcılarına fiyat garantisi de vereceğimiz bir ürün sunuyoruz. Akıllı Servis uygulamasnda iki yıl boyunca kilometre bazlı sabit fiyatlandırma ve aylık ödeme yöntemiyle, tam kapsamlı yetkili servis hizmeti alınabiliyor. Akıllı Servis aboneleri, her 100 kilometrede 79 TL ödüyor. Bunu da Connect üzerinden takip edebiliyor.

• Egea kullanıcıları, Connect uygulaması üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde Akılllı Servis'I satın alabiliyor; aylık ödemelerini, uygulamada kayıtlı olan kredi kartı bilgileriyle otomatik ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar.

• Araçla ilgili bilgilendirmeler…

• Akıllı Serviste; Periyodik bakımlar, aşınma parçaları, balata, debriyaj vb. değişmesi gereken garanti kapsamındaki mekanik işlemlerin tamamında kullanılabiliyor. Ayrıca arçta meydana gelebilecek olası bir arıza için de kullanıcıya önden uyarı veriyor ve system tahminlemesi yüzde 93 oranında doğru bir yönlendirmeyle çalışıyor.

• Katma değerli hizmetler…

• Bir diğer konumuz ise Fiat Connect avantajları.

• Uygulama içerisinde müşterilerimizin hem onlara haftalık olarak çark çevirerek belli ödüller kazanmasını sağlayacak ve onların da uygulamayla etkileşimini arttıracak bir oyunlaştırma kurgumuz var. Burada da müşterilerin kullanım biçimini de iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu oyunlaştırmayla yakıt tüketimini azaltıp karbon salımını düşürmesine olanak sağlayacak görevler veriyoruz. Haftada yaklaşım 6 bin katılım var ve 1.500 müşterimize de ödüller sunuyoruz.

• Bir diğer konu da aracın değerlemesi. Araçla ilgili bütün verilere bakarak arabanın anlık fiyatlandırması yapılabiliyor. Ekspertiz sonrası satın alma garantisi veriliyor. Ayda 200-300 adedin üzerinde değerleme talebi alıyoruz müşterilerimizden.

• Sistem içinde Connect Kasko da bulunuyor. Bu uygulamaya 2020 yılında başladık ve sektöründe öncü konumdayız. Araçtan aldığımız (sigorta şirketlerinin ilgilendiren verileri) iş ortağımız olan sigorta şirketleri ile paylaşıyoruz. Bunun karşılığında da müşteriye şunu söylüyoruz, ilk poliçeyi alırken yüzde 10 indirimle alıyorlar. Ondan sonra bir yıl boyunca sürüş puanı devreye giriyor. Bu noktada da müşterilerimizi daha iyi araç kullanmaya ve kendilerine fayda sağlamaya odaklanıyoruz.

• Akıllı Servis mekanik işlemleri kapsıyorken, Connect Kasko da müşterinin hasar tarafındaki bütün ihtiyacını karşılayan bir çözüm olarak öne çıkıyor.

• Hizmetle ilgili detaylara FIAT'ın resmi web sitesi, Müşteri İlgi Merkezi ve yetkili servisler aracılığıyla da ulaşılabiliyor