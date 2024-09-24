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ABD, otomobillerde Çin teknolojisini yasaklayacak

ABD, otomobillerde Çin teknolojisini yasaklayacak
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ABD, güvenlik endişeleri nedeniyle Çin ve Rusya'da üretilen bazı donanım ve yazılımların ABD'deki otomobil, kamyon, otobüs gibi araçlarda kullanılmasını yasaklayacak. Washington'un bu adımının Çin ile yaşanan ekonomik savaşı daha da alevlendirmesi bekleniyor.

İsrail'in geçen hafta Lübnan'a yönelik çağrı cihazlı saldırısı, savaşı başka bir boyuta taşırken ülkelerin siber güvenlik endişeleri de arttı. Akıllı cihazların çeşitli yazılımlarla yönetilebileceği korkusu ABD'de bir dizi yasağı tetikledi. Amerikan yönetimi otomobillerde Çin teknolojisini yasaklamayı planlıyor.

SİBER SALDIRI PLANLARI ALTÜST ETTİ

ABD'li yetkililer araçlarda otonom sürüş imkanı sunan yazılımların, düşmanların "Amerikan yollarındaki arabaları uzaktan kontrol etmesine" olanak sağlayabileceğinden endişe duyduklarını söyledi. Amerikan otomobillerinde Çin veya Rus yapımı yazılımlar oldukça az olsa da Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD'yi korumak için hepsinin yasaklanması gerektiğini söyledi. Arabalarda internete bağlı kameralar, mikrofonlar, GPS izleme ve diğer teknolojiler bulunduğuna dikkat çeken Raimondo, "Bu bilgilere erişimi olan yabancı bir düşmanın hem ulusal güvenliğimiz hem de ABD vatandaşlarının mahremiyeti için ciddi bir risk oluşturabileceğini anlamak için fazla hayal gücüne gerek yok." dedi.

ÇİN'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

Çinli yetkililer ise ABD'nin Çinli firmaları haksız yere hedef aldığını belirterek, ABD'yi piyasa prensiplerine saygı göstermeye ve Çinli işletmeler için açık, adil, şeffaf ve ayrımcılık içermeyen bir iş ortamı sağlamaya çağırdıklarını söyledi.

ABD'NİN YASAĞI 2027'DE YÜRÜRLÜKTE

Öte yandan Beyaz Saray'ın Çin yapımı kargo vinçlerinin ithalatını da siber güvenlik riski nedeniyle yasakladığı öğrenildi. 2027 yılında yürürlüğe girecek yazılım yasaklarının sektöre ve tedarik zincirlerine etkisi ise merak ediliyor.

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Otomobil

Washington Teknoloji Otomobil Ekonomi Yazılım Finans Rusya

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