Otomobil devi durduğu yerde alev alan araçlar için harekete geçti! Binlercesini geri çağırdılar

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), BMW'nin motor çalıştırma rölesinde korozyon kaynaklı bir sorun tespit etti. Bu durumun kısa devreye ve aşırı ısınmaya yol açarak araçlarda yangın riskini artırabileceği açıklandı.

196 BİNDEN FAZLA ARAÇTA BU RİSK VAR

Resmî bildirime göre sorun, hem araç seyir hâlindeyken hem de park durumunda güvenlik tehlikesi oluşturabiliyor. NHTSA, toplamda 196 binden fazla BMW aracının bu riskten etkilendiğini duyurdu.

BİRÇOK POPÜLER MODELİ KAPSIYOR

Geri çağırma programı, 2022 model BMW 230i dahil olmak üzere birçok popüler modeli kapsıyor. Ayrıca BMW'nin Avusturya'da ürettiği ve Toyota markası altında satışa sunduğu Toyota Supra da etkilenen araçlar arasında bulunuyor.

BMW, yetkili servisleri aracılığıyla araç sahiplerine ücretsiz röle değişimi yapılacağını bildirdi. Şirket, sürücülere posta ve dijital bildirimlerle bilgilendirme yaparak geri çağırma sürecini duyuracak.