Türkiye'nin enerji sektörünün köklü isimlerinden Oskar Holding, uzun yıllardır başarıyla üstlendiği dev projelere rağmen beklenmedik bir krizle karşı karşıya. 2 milyar lirayı aşan borç yükü, ekonomik dalgalanmalar ve mahkeme kararı… Peki, Oskar Holding iflas mı etti? Oskar Holding neden iflas etti? İşte son dakika gelişmesine dair tüm detaylar...

OSKAR HOLDİNG İFLAS MI ETTİ? TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜNDE BÜYÜK ŞOK

Türkiye'nin köklü enerji ve altyapı şirketlerinden biri olan Oskar Holding, uzun yıllardır üstlendiği dev projelere rağmen ekonomik kriz ve yüksek borç yükü nedeniyle iflas etti. Enerji sektöründe 1976'dan bu yana faaliyet gösteren holding, özellikle kamu ve özel sektörde yürüttüğü projelerle bilinirken, finansal sıkıntılarla baş edemedi. Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin konkordato talebini reddetmesiyle iflas kararı kesinleşti.

OSKAR HOLDİNG NEDEN İFLAS ETTİ?

Oskar Holding'in iflasının temel sebebi, 2 milyar lirayı aşan devasa borç yüküdür. Türkiye'de son yıllarda artan ekonomik dalgalanmalar ve yüksek enflasyon, şirketlerin finansal yapısını olumsuz etkiledi. Oskar Holding de bu dalgalanmalardan kaçamadı.

Şirket, Akkuyu Nükleer Santrali ve TEİAŞ gibi büyük kamu projelerinde aktif rol almasına rağmen, borçlarını çeviremedi. Özellikle bağlı dört şirketi (Oskar Yatırım Enerji, Oskar Enerji, Oskar Led Aydınlatma, Anadolu Elektrik Sanayi) ile birlikte konkordato talebinde bulundu; ancak mahkeme bu talebi reddetti.

Mahkeme, holdingin rehinli alacaklılarına yönelik koruma sağlamazken, adi alacaklılar için taksitli ödeme planı oluşturdu. Bu durum, finansal yapının sürdürülemez olduğunu ve iflas sürecinin başlamasını kaçınılmaz hale getirdi.

EKONOMİK DALGALANMALAR VE YÜKSEK ENFLASYONUN İFLAS ÜZERİNDEKİ ROLÜ

Türkiye ekonomisinde yaşanan kur dalgalanmaları, faiz oranlarındaki artış ve yüksek enflasyon, enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin mali dengelerini ciddi şekilde sarstı. Oskar Holding de özellikle bu etkenlerden kaynaklanan mali baskılara karşı koyamadı. Yatırım ve operasyon giderleri artarken, gelirler aynı oranda artmadı, bu da nakit akış problemlerine yol açtı.

OSKAR HOLDİNG SAHİBİ KİM?

Oskar Holding'in sahibi ve yönetim kadrosu hakkında detaylı bilgiler genellikle şirketin kurumsal yapısında yer alır. Holding, 1976 yılında kurulmuş ve kurucusu ile yönetim ekibi sektörde uzun yıllar deneyime sahip profesyonellerden oluşmuştur. Sahibi Osman Karagöz'dür.

OSCAR HOLDİNG ŞİRKETLERİ VE FAALİYET ALANLARI

Oskar Holding, Türkiye'nin enerji, inşaat, aydınlatma ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren çok yönlü bir grup şirketidir. Holding bünyesinde yer alan başlıca şirketler ve faaliyet alanları şunlardır:

Oskar Yatırım Enerji: Enerji projelerinin finansmanı ve yönetimi.

Oskar Enerji: Enerji nakil hatları, trafo merkezleri ve altyapı projeleri.

Oskar Led Aydınlatma: Aydınlatma sistemleri ve teknolojileri.

Anadolu Elektrik Sanayi: Elektrik sanayi ve üretim faaliyetleri.

Bu şirketler, kamu ihalelerinde önemli roller üstlenmiş ve ülkenin enerji altyapısının gelişiminde katkı sağlamıştır. Özellikle Akkuyu Nükleer Santrali gibi stratejik projelerde görev almaları, sektördeki etkinliklerini göstermektedir.