Osimhen oynayacak mı? Galatasaray Fatih Karagümrük maçında Osimhen forma giyecek mi?

Osimhen oynayacak mı? Galatasaray Fatih Karagümrük maçında Osimhen forma giyecek mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Osimhen oynayacak mı?" sorusu, Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 2. hafta mücadelesi öncesinde en çok merak edilen başlıklardan biri oldu. Sarı-kırmızılıların rekor transferi Victor Osimhen'in bu karşılaşmada sahaya çıkıp çıkmayacağı, taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor.

"Osimhen oynayacak mı?" sorusunun cevabı teknik direktör Okan Buruk'un açıklamalarıyla netleşti. Geçen sezon gol kralı olan Osimhen'in kampa geç katılması nedeniyle antrenman eksikliği bulunuyor. Bu durum, "Osimhen Galatasaray Fatih Karagümrük maçında forma giyecek mi?" sorusunu gündeme taşıdı. Peki, Osimhen oynayacak mı? Galatasaray Fatih Karagümrük maçında Osimhen forma giyecek mi? İşte detaylar...

OSIMHEN OYNAYACAK MI?

Teknik direktör Okan Buruk, Victor Osimhen'in Fatih Karagümrük maçında kadroda yer alacağını ancak karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacağını açıkladı. Oyuncunun fiziksel olarak tam hazır olmaması nedeniyle ilk 11'de görev alması beklenmiyor.

Osimhen oynayacak mı? Galatasaray Fatih Karagümrük maçında Osimhen forma giyecek mi?

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA OSIMHEN FORMA GİYECEK Mİ?

Osimhen'in ikinci yarıda süre alabileceği ve bu maçta taraftarın önünde ilk kez forma giyebileceği ifade ediliyor. Bu karar, hem oyuncunun sakatlık riski taşımaması hem de sezona sağlıklı bir giriş yapabilmesi amacıyla alındı.

Galatasaray'ın hücum hattında ilk 11'de Barış Alper Yılmaz'ın görev yapması planlanıyor. Barış Alper, geçen hafta Gaziantep FK karşısında iki gol ve bir asistlik performansıyla dikkat çekmişti.

İlgili Haberler
Icardi oynayacak mı? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında Icardi forma giyecek mi?Icardi oynayacak mı? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında Icardi forma giyecek mi?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede

Nereden nereye! Aynı kare, farklı yıllar
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı

Bakan Şimşek görmesin! TOGG garajda, lüks araç yolda
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu

Bir domuz eti skandalı daha! Aynı marka ikinci kez ifşa edildi
'Ben keşfettim, Icardi patlattı' sözlerine Simge Sağın'dan tepki

"Ben keşfettim, Icardi patlattı" sözleri Sağın'ın sabrını taşırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular

Stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadele başlattılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.