"Osimhen oynayacak mı?" sorusunun cevabı teknik direktör Okan Buruk'un açıklamalarıyla netleşti. Geçen sezon gol kralı olan Osimhen'in kampa geç katılması nedeniyle antrenman eksikliği bulunuyor. Bu durum, "Osimhen Galatasaray Fatih Karagümrük maçında forma giyecek mi?" sorusunu gündeme taşıdı. Peki, Osimhen oynayacak mı? Galatasaray Fatih Karagümrük maçında Osimhen forma giyecek mi? İşte detaylar...

OSIMHEN OYNAYACAK MI?

Teknik direktör Okan Buruk, Victor Osimhen'in Fatih Karagümrük maçında kadroda yer alacağını ancak karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacağını açıkladı. Oyuncunun fiziksel olarak tam hazır olmaması nedeniyle ilk 11'de görev alması beklenmiyor.

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA OSIMHEN FORMA GİYECEK Mİ?

Osimhen'in ikinci yarıda süre alabileceği ve bu maçta taraftarın önünde ilk kez forma giyebileceği ifade ediliyor. Bu karar, hem oyuncunun sakatlık riski taşımaması hem de sezona sağlıklı bir giriş yapabilmesi amacıyla alındı.

Galatasaray'ın hücum hattında ilk 11'de Barış Alper Yılmaz'ın görev yapması planlanıyor. Barış Alper, geçen hafta Gaziantep FK karşısında iki gol ve bir asistlik performansıyla dikkat çekmişti.

