OSIMHEN NEDEN YOK? Antalya- Galatasaray maçında Osimhen neden oynamıyor?

Corendon Airlines Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. Antalyaspor- Galatasaray karşılaşmasında Osimhen'in neden forma giymediği merak ediliyor. Futbol severler, 'Osimhen neden yok?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Antalya- Galatasaray maçında Osimhen neden oynamıyor? Detaylar haberimizde...

OSIMHEN NEDEN YOK?

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Kalan oyuncular için dinlenme ve yenilenme zamanı oldu. Çok fazla oyuncu da kalmadı. Sadece milli değil U19, U18, U17'ye de çok oyuncu gönderiyoruz. Kalanlarla çalıştık. Gün gün diğer oyuncular katıldı. En uzakta olan Davinson da son antrenmana çıktı. O da başlayacak. Sakatlıkları olan Osimhen, Ziyech bu süre içerisinde hazırlandık. Barış sakatlanmıştı, dün son antrenmana çıktı ve bugün kadroda. Kerem Demirbay'ın hastalığı var, getirmedik. Zor olan kararlardan biri olarak Jelert ve Yusuf Demir'i dışarıda bıraktık, kural gereği. Bu bizi zorluyor, zor bir karar. Bu oyuncular değişecek, bazen doğaçlama oluyor ama bazen seçiyorsunuz. Mental olarak iyi durumdayız. Karşımızdaki takım oynayan bir takım. Kazanmaya yakın olup kaybettikleri maçlar oldu ama kaliteleri var.'' dedi.

GALATASARAY 11'İ

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Yunus Akgün, Dries Mertens, Mauro Icardi.