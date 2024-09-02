Osimhen, dinamik oyun tarzı, golcülük yeteneği ve fiziksel özellikleri ile tanınıyor. Birçok kişi Osimhen'in Galatsaray'a transfer olup olmayacağını merak ediyor. Başarılı futbolcunun hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki, Osimhen kimdir? Victor Osimhen kaç yaşında, nereli? Osimhen hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde...

OSIMHEN KİMDİR?

Victor James Osimhen 29 Aralık 1998 doğumludur. Napoli takımında forvet pozisyonunda görev yapan Nijeryalı millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2017 yılında Wolfsburg kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Charleroi, Lille ve Napoli kulüplerinde oynadı. Osimhen'in geçmişteki başarıları ve performansları, onu büyük kulüplerin dikkatini çeken bir oyuncu haline getirdi. Lille'deki etkileyici performansı ve Napoli'deki başarılı dönemleri, onun Avrupa futbolundaki önemli oyunculardan biri olmasını sağladı. Şu anda Napoli'de kariyerine devam eden Osimhen, kulüp ve ülkesindeki başarılarıyla uluslararası alanda da adından söz ettiriyor.

OSIMHEN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Osimhen'in kariyerinde yer aldığı takımlar şu şekilde:

VfL Wolfsburg (Almanya): 2017-2018 sezonunda genç yaşta Wolfsburg'a transfer oldu. Burada ilk profesyonel deneyimlerini yaşadı. Charleroi (Belçika): 2018-2019 sezonunda, kiralık olarak Belçika'nın Charleroi kulübüne geçti ve burada önemli bir çıkış yakaladı. Lille OSC (Fransa): 2019-2020 sezonunda Lille'e transfer oldu ve burada etkili performansıyla dikkat çekti, özellikle 2020-2021 sezonunda Fransa Ligue 1'de başarılı bir performans sergiledi. Napoli (İtalya): 2020'de Napoli'ye transfer oldu. Burada Serie A'da ve Avrupa'da önemli bir oyuncu olarak kendini gösterdi.

OSIMHEN GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK MI?

Galatasaray, transfer piyasasında bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan son haberlere göre, sarı-kırmızılı ekip, Napoli'nin golcü yıldızı Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti.

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