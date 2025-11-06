Osimhen'in tarihi maç sonrası koridorda yaşadıkları olay oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup ettiği tarihi gecenin yankıları sürüyor. Karşılaşmada hat-trick yapan Victor Osimhen, sadece sahadaki performansıyla değil, maç sonrası yaşadığı sevinçle de dünya basınının gündemine oturdu.

OSIMHEN TARİH YAZDI, MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Ajax deplasmanında Galatasaray'a üç puanı getiren gollerin tamamına imza atan Victor Osimhen, maçın oyuncusu seçildi. Mücadele sonunda hem maç topunu hem de ödülünü alan Nijeryalı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde adeta tarih yazdı.

KORİDORDA BAYRAM HAVASI

Maçın ardından soyunma odası koridorlarında büyük bir sevinç yaşandı. Osimhen, elinde ödül ve topuyla koridora girdiği anda teknik ekip ve yönetim tarafından alkışlarla karşılandı. Sarı-kırmızılı kafile, Nijeryalı yıldızın etrafında coşkulu anlar yaşarken, o görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

DÜNYA BASINI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Osimhen'in koridordaki sevinci, Avrupa ve Afrika medyasında geniş yer buldu. Yabancı spor sayfaları, " Galatasaray'da Osimhen rüzgarı" başlıklarıyla o anları paylaştı.

YILDIZ OYUNCUNUN PERFORMANSI PARLIYOR

Bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta 9 gol atan 26 yaşındaki yıldız, sarı-kırmızılı takımın hücum hattının en önemli ismi haline geldi. 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Osimhen'in piyasa değeri 75 milyon euro seviyesinde bulunuyor.