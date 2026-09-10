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Orta Vadeli Program'da istihdam ve çocuk bakımı hamleleri

Orta Vadeli Program'da istihdam ve çocuk bakımı hamleleri
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Programda esnek çalışma, kreş ve ebeveyn izni düzenlemeleriyle istihdamın artırılması hedefleniyor.

Orta Vadeli Program'da iş dünyasını ilgilendiren önemli hamleler yer aldı. Programda anne ve babaları rahatlatacak ayrıntılar da bulunuyor. İstihdamı artırmak için devletin yeni adımları yürürlüğe girecek. Yerel yönetim ve özel sektör işbirliğiyle kurumsal bakım ve kreş hizmetlerinin yaygınlaştırılması, esnek süreli çalışma modellerinin devreye alınması gibi hazırlıklar programa girdi.

Atıl iş gücünü ekonomiye kazandırmak için çalışmalar sürüyor. İş gücü piyasası dışındaki bireylerin kayıtlı ve sürdürülebilir istihdama geçişi desteklenecek. Beceri, bakım, iş arama ve bölgesel uyumsuzluk kaynaklı engeller azaltılacak. Potansiyel iş gücündekiler, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleriyle aktif iş gücü programlarına dahil edilecek; profil bazlı yönlendirme ve beceri geliştirme imkanlarıyla iş gücüne katılımları artırılacak.

Sosyal yardım sistemi ile aktif ve pasif iş gücü programları arasındaki bağ güçlendirilecek. Sosyal yardım alan bireylerin iş gücüne katılımını ve istihdam edilebilirliğini sağlamaya yönelik aktif iş gücü programları yaygınlaştırılacak. Yeniden beceri kazandırma, takip ve eşleştirme mekanizmaları güçlendirilerek programlara katılanların iş gücü açığı bulunan sektörlerde kalıcı istihdama geçişleri desteklenecek.

Ebeveyn izni, bakım sorumluluklarının daha dengeli paylaşılmasına imkan sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek. Merkezi hükümet, yerel yönetimler ve özel sektör işbirliğiyle kurumsal bakım ve kreş hizmetleri yaygınlaştırılacak. İş yerlerindeki kreş ve bakım hizmetleri, özellikle kadınlar başta olmak üzere istihdamı destekleyecek şekilde geliştirilecek. Çocuk bakım yükümlülüğü bulunan çalışanlar için işletmelerin kısmi ya da tamamen uzaktan istihdam olanakları sunmaları desteklenecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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