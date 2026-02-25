Haberler

Ormanın kalbindeki ağaç yumrusu görenleri hayrete düşürdü
Trabzon'un Araklı ilçesinde avcılar tarafından ormanlık alanda tesadüfen bulunan devasa ağaç uru, görenleri hayrete düşürüyor. Uzmanların şimdiye kadar bölgede rastlanan en büyük ağaç uru örneklerinden biri olduğunu belirttiği keşif, aynı zamanda ekonomik olarak da büyük bir potansiyel taşıyor.

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı yüksek rakımlı bir köyde ava çıkan Gökhan Özbay, ormanlık alanda alışılagelmişin dışında bir görüntüyle karşılaştı.

DEVASA BOYUTLARDA

Bir ağacın gövdesini neredeyse tamamen saran uru gören Özbay, o anı cep telefonu ile fotoğrafladı. Görenleri hayrete düşüren yumrunun devasa boyutlara ulaştığı görüldü.

AĞACIN HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Ülkemizde özellikle Karadeniz (Artvin, Rize, Trabzon) ve Toroslar'da yaşlı ceviz ve kestane ağaçlarında rastlanan, bilimsel ismi 'Burl' olarak adlandırılan ağaç uru, ağacın dış etkenlere karşı verdiği bir hayatta kalma mücadelesi olarak tanımlanıyor. Bu kütle ağacın bakteri, mantar veya fiziksel yaralanmalara karşı kendini korumak için hücrelerini kontrolsüzce büyütmesiyle oluşuyor.

ALTIN DEĞERİNDE

Araklı'daki bu devasa kütle sadece biyolojik bir merak konusu değil, aynı zamanda ekonomik olarak da büyük bir potansiyel taşıyor. Bu tür ur yapıları, kesildiğinde içinden çıkan karmaşık ve estetik desenler (hareler) nedeniyle lüks mobilya ve otomobil iç tasarımında altın değerinde kabul ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart
