A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Maç hakkında detaylar merak edilirken Orkun Kökçü kimdir? Orkun Kökçü kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor merak edildi.

Ay-Yıldızlı takımımız, 2015 yılında açılan Timsah Arena'da ilk sınavını Hırvatistan'a karşı veriyor. A Milli Takımımızın ilk 11'inde yer alan Orkun Kökçü merak konusu oldu. Peki, Orkun Kökçü kimdir? Orkun Kökçü kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor?

Orkun Kökçü KİMDİR?





Doğum tarihi: 29 Aralık 2000 (22 yıl yaşında), Haarlem, Hollanda

Orkun Kökçü (29 Aralık 2000, Hollanda) Orta saha mevkiinde oynayan Hollanda'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Eredivisie takımlarından Feyenoord'da forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

Orkun Kökçü, 2014 yılında Feyenoord gençlik akademisine katıldı. 17 Eylül 2018'de KNVB Kupası'nın ilk turunda VV Gemert karşısında 4-0 galibiyetle ayrıldıkları maçta 17 yaşında Feyenoord formasıyla ilk kez sahaya çıktı ve Feyenoord'un ikinci golünü attı.

Eredivisie'de ilk maçını 9 Aralık 2018'de FC Emmen takımına karşı yaptı[4] ve oyuna sonradan girdikten sonra bir gol ve birde asist yaparak skora katkıda bulundu. 10 Nisan 2019'da, Feyenoord'taki sözleşmesini 2023'e kadar uzattı