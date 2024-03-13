Onur Duruk kimdir? Memleket Partisi Antalya Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Onur Duruk kaç yaşında, nereli?
Memleket Partisi Antalya Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Onur Duruk kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Onur Duruk kimdir? Memleket Partisi Antalya Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Onur Duruk kaç yaşında, nereli?
Onur Duruk kimdir? Memleket Partisi Antalya Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Onur Duruk kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Antalya Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Onur Duruk kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Onur Duruk kimdir? Memleket Partisi Antalya Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Onur Duruk nereli? Detaylar haberimizdedir…
ONUR DURUK KİMDİR?
Onur Duruk, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Antalya Konyaaltı Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.